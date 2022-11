2022年10月から放送開始となったTVアニメ『恋愛フロップス』より、メインキャスト情報第3弾が公開された。

朝の前に突然現れた少女・井澤愛役を伊藤美来が担当する。

井澤愛 cv. 伊藤美来

そして、2022年11月30日(水)に発売される『恋愛フロップス』エンディングテーマ「Flop Around」のカップリングに、第7話より登場したキーキャラクター・井澤愛(cv. 伊藤美来)が歌う「lost in the white」と「With You」が収録されることが決定。「lost in the white」は第8話以降の後期エンディングテーマとしても本編で使用される。

TVアニメ『恋愛フロップス』は、AT-X、TOKYO MXほかにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)LOVE FLOPS PARTNERS