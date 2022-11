フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国ドラマ『IDOL:The Coup(アイドル ザ ク―)』を、12月1日から先行独占配信する。

同作は、昨年11月に韓国で制作・放送されたドラマで、解散寸前のアイドルグループがたった一度の成功を夢見て奮闘する物語。演出は、ソン・イェジン、イ・ミンホなどのトップスターが共演して話題となったラブコメ『個人の趣向』のノ・ゾンチャン。15年に「コリアドラマアワード2015」作品賞など韓国の名立たるドラマ賞を総なめし、フジテレビでも『HOPE~期待ゼロの新入社員~』というタイトルでリメイクされたドラマ『ミセン-未生-』のチョン・ユンジョンが、脚本を担当している。

アイドルグループ・コットンキャンディ―は、デビュー6年目を迎えるが全く芽が出ず、リーダーのジェナは、毎日切羽詰まった気持ちで孤軍奮闘。しかし、契約期間が残っているにもかかわらず、所属事務所から解散を言い渡されてしまう。解散を受け入れるか否かの選択を迫られたジェナは、解散するにしても解散の方法は自分たちで決めると宣言。それは全てのアイドルの夢である歌番組の1位のステージで解散発表をするという方法だった。マンドル(=落ちぶれたアイドル)と呼ばれ、悲惨な生活を送る彼女たちの夢の行方は…。

