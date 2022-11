バンダイは11月14日、全国量販店のお菓子売り場にて「すみっコぐらし つりグミ」(65円)の販売を開始した。

すみっコぐらし つりグミ(65円)

累計出荷数5,000個を超える同社の人気商品「つりグミシリーズ」は、長いグミをちぎれないようにトレーからつりあげるエンターテインメント菓子。

今回は、“しろくま”や“ペンギン”など、「すみっコぐらし」のキャラクターたちのバラエティに富んだデザイン12種類(うちシークレット1種含む)を展開する。「すみっコぐらし」の可愛らしさと、つりあげる難しさとで、大人も子どもも一緒に楽しめる商品になっているという。

グミは、ぶどう味とオレンジ味の配合で、価格は65円。

※準備数に達した場合、販売終了の場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。

