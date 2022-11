CyberZは11月17日、eStreamが手掛けるコンビニなどで支払いに使えるキーホルダータイプのフィギュアブランド「きゃらぺいっ!」とサンリオの人気キャラクターとのコラボ商品を発売する。

「きゃらぺいっ!」は、電子マネー「楽天Edy」と連携しキャッシュレス決済機能付きのキーホルダータイプのミニフィギュアシリーズ。フィギュアにコイン型Edyをセットし利用できるようになっている。

今回のコラボレーションでは、「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」の4キャラクターによるフィギュアを展開する。

「キャッシュレスフィギュア きゃらぺいっ! シナモロール -For 楽天Edy-」「キャッシュレスフィギュア きゃらぺいっ! マイメロディ -For 楽天Edy-」

「キャッシュレスフィギュア きゃらぺいっ! クロミ -For 楽天Edy-」「キャッシュレスフィギュア きゃらぺいっ! ポムポムプリン -For 楽天Edy-」

価格は各3,460円。特設サイト「eStream Store」限定で4体セット(1万1,550円)も取り扱う。

(C)2022 SANRIO CO., LTD.

(C)'22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L632482