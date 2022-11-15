アニメ「無敵鋼人ダイターン3」をはじめとした8タイトルが、サンライズの公式YouTubeチャンネル・サンライズチャンネルで明日11月16日より順次無料配信される。

サンライズチャンネルの無料配信第8弾となる今回の施策。「無敵鋼人ダイターン3」のほか、「勇者指令ダグオン」「革命機ヴァルヴレイヴ」「勇者特急マイトガイン」「絶対無敵ライジンオー」「機甲猟兵メロウリンク」「戦闘メカ ザブングル」「銀河漂流バイファム」が配信タイトルとしてラインナップされた。それぞれ毎週1話ずつ公開されてく。なお水曜日に配信される「革命機ヴァルヴレイヴ」は途中で「勇者特急マイトガイン」に、金曜日に配信される「機甲猟兵メロウリンク」は途中で「戦闘メカ ザブングル」にタイトルが入れ替えられる。配信話数やスケジュールの詳細は、下記のリストで確認しよう。

サンライズチャンネル配信スケジュール

毎週月曜日：「無敵鋼人ダイターン3」第14話～

毎週火曜日：「勇者指令ダグオン」第6話～

毎週水曜日：シーズン前半「革命機ヴァルヴレイヴ」、シーズン後半「勇者特急マイトガイン」第19話～

毎週木曜日：「絶対無敵ライジンオー」第14話～

毎週金曜日：シーズン前半「機甲猟兵メロウリンク」、シーズン後半「戦闘メカ ザブングル」第14話～

毎週土曜日：「銀河漂流バイファム」第14話～