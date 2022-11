日本コカ・コーラは11月10日、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON(コークオン)」の新機能として、電子マネー「Coke ON Wallet(コークオン ウォレット)」を2022年11月下旬より開始すると発表した。

対応自販機で使える電子マネー

電子マネー「Coke ON Wallet」

同サービスは、同社独自のポイント機能「Coke ON ポイント」と独自のプリペイドサービス「Coke ON マネー」で構成。「Coke ON」で提供されている「Coke ON Pay」の支払い手段として、「Coke ON Pay」対応自販機42万台で利用可能となる予定だ。

「Coke ON ポイント」は、製品購入時にもらえる「Coke ON」のスタンプ(15個貯まると対応自販機で同社製品が1本無料になるドリンクチケットが付与される)に加え、キャンペーン参加や「Coke ON Wallet」へのチャージなどでもらえるポイント。貯まったポイントは、1ポイント1円として「Coke ON」対応自販機での製品購入時に利用できる。

「Coke ON マネー」は、登録した銀行口座から1円単位(最低200円~)でチャージできるほか、1,000円以上チャージをすることで、チャージ金額の5%がポイントとして還元される。また、「Coke ON」対応自販機での現金チャージに対応した「自販機チャージ」サービスを、2023年内に開始する計画という。

「Coke ON Wallet」の開発にあたっては、スマートフォン決済プラットフォーム「ウォレットステーション」を金融機関や流通事業者に提供するインフキュリオンが、共同運営パートナーとして参画している。

新サービス開始に併せ、2022年11月下旬~2023年3月31日、「『Coke ON Wallet』スタート記念 チャージキャンペーン」を実施。期間中、「Coke ON Wallet」の「Coke ON マネー」に1,000円以上チャージすると、チャージ金額の10%が「Coke ONポイント」として還元される。

※キャンペーンは、期間内であっても予定額に達し次第終了する予定。