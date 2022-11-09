内藤泰弘原作によるTVアニメ「TRIGUN STAMPEDE（トライガン スタンピード）」のキャストトークショー付き先行上映会が、12月3日に東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で開催される。

イベントにはヴァッシュ・ザ・スタンピード役の松岡禎丞、メリル・ストライフ役のあんどうさくら、ロベルト・デニーロ役の松田賢二が登壇。チケット情報は後日発表される。

また11月18日から20日にかけてアメリカ合衆国のニューヨークで行われるアニメイベント「Anime NYC」では、オレンジの和氣澄賢プロデューサーと渡邊喜洋プロデューサー、東宝の武井克弘プロデューサーによるトークセッションを実施。ここでは世界最速となる第1話の先行上映も行われる。

原作の「トライガン」は平和主義者の賞金首という風変わりなガンマン、ヴァッシュ・ザ・スタンピードを描くガンアクション。「TRIGUN STAMPEDE」は2023年1月よりテレビ東京ほかにて放送される。

TVアニメ「TRIGUN STAMPEDE」

2023年1月よりテレビ東京ほかにて放送開始

スタッフ

原作：内藤泰弘（少年画報社 ヤングキングコミックス刊）

監督：武藤健司

ストーリー原案：オキシタケヒコ

構成・脚本：稲本達郎、岡嶋心、上田よし久

コンセプトアート・キャラクター原案：田島光二

チーフデザイナー：大津直

キャラクターデザイン：渡邊功大、諸貫哲朗、阿比留隆彦、佐藤秋子、二宮壮史、天野弓彦

セットデザイン：青木智由紀、藤瀬智康、榊枝利行、上條安里

クリーチャーデザイン：山森英司

スペシャルエフェクトデザイン：押山清高

CGチーフディレクター：井野元英二

VFXアートディレクター：山本健介、早川大嗣

色彩設計：橋本賢

美術監督：金子雄司

画面設計：斉藤寛

撮影監督：青木隆、越田竜大

編集：今井大介

リレコーディングミキサー：藤島敬弘

サウンドエディター：勝俣まさとし

音楽：加藤達也

制作：オレンジ

キャスト

ヴァッシュ・ザ・スタンピード：松岡禎丞

メリル・ストライフ：あんどうさくら

ロベルト・デニーロ：松田賢二

ニコラス・D・ウルフウッド：細谷佳正

ミリオンズ・ナイヴズ：池田純矢

ヴァッシュ・ザ・スタンピード（幼少期）：黒沢ともよ

ミリオンズ・ナイヴズ（幼少期）：花守ゆみり

レム・セイブレム：坂本真綾

(c)2023 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STAMPEDE」製作委員会