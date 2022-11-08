コミックナタリーより、10月31日～11月6日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。

TSUTAYA調べ

1位「ONE PIECE（104）」 尾田栄一郎（集英社）

2位「HUNTER×HUNTER（37）」 冨樫義博（集英社）

3位「怪獣8号（8）」 松本直也（集英社）

4位「ワンパンマン（27）」 村田雄介/ONE（集英社）

5位「SPY×FAMILY（10）」 遠藤達哉（集英社）

6位「ブラッククローバー（33）」 田畠裕基（集英社）

7位「青の祓魔師（28）」 加藤和恵（集英社）

8位「ザ・ファブル The second contact（5）」 南勝久（講談社）

9位「虫かぶり姫（7）」 喜久田ゆい/由唯/椎名咲月（一迅社）

10位「チェンソーマン（12）」 藤本タツキ（集英社）

COMIC ZIN調べ

1位「怪獣8号（8）」 松本直也（集英社）

2位「道産子ギャルはなまらめんこい（9）」 伊科田海（集英社）

3位「HUNTER×HUNTER（37）」 冨樫義博（集英社）

4位「マジメサキュバス柊さん（4）」 ちると（集英社）

5位「株式会社マジルミエ（5）」 青木裕/岩田雪花（集英社）

6位「ONE PIECE（104）」 尾田栄一郎（集英社）

6位「【推しの子】（9）」 横槍メンゴ/赤坂アカ（集英社）

8位「ウィッチウォッチ（8）」 篠原健太（集英社）

9位「百木田家の古書暮らし（2）」 冬目景（集英社）

10位「乙嫁語り（14）」 森薫（KADOKAWA）

10位「大科学少女（上）」 渋谷圭一郎（KADOKAWA）