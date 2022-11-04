井上雄彦が原作・脚本・監督を務めるアニメ映画「THE FIRST SLAM DUNK」の湘北高校バスケットボール部のメンバー5人のキャストが発表された。

これは本日11月4日20時から配信された「THE FIRST SLAM DUNK新情報解禁特番」にて伝えられたもの。PG（ポイントガード）の宮城リョータ役を仲村宗悟、SG（シューティングガード）の三井寿役を笠間淳、SF（スモールフォワード）の流川楓役を神尾晋一郎、PF（パワーフォワード）の桜木花道役を木村昴、そして湘北の主将でC（センター）の赤木剛憲役を三宅健太が演じる。「THE FIRST SLAM DUNK」は12月3日に全国公開。

「THE FIRST SLAM DUNK」

2022年12月3日（土）公開



原作・脚本・監督：井上雄彦

演出：宮原直樹、北田勝彦、大橋聡雄、元田康弘、菅沼芙実彦、鎌谷悠

キャラクターデザイン：井上雄彦、江原康之

CGディレクター：中沢大樹

作画監督：江原康之

サブキャラクターデザイン：番由紀子

音響演出：笠松広司

録音：名倉靖

キャスティングプロデューサー：杉山好美

音楽プロデューサー：小池隆太

2Dプロデューサー：毛利健太郎

CGプロデューサー：小倉裕太

アニメーションプロデューサー：西川和宏

プロデューサー：松井俊之

声：仲村宗悟、笠間淳、神尾晋一郎、木村昴、三宅健太

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