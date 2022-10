白くて丸い体に黄色いくちばしとあんよ……その可愛くて愛嬌のあるルックスが人気のアヒルちゃんですが、現在ツイッターではこんな動画が大きな話題となっています。

ツイート主は「あひらあにごう@Welcome to the next stage(@ahiraa2go)」さん。

「週末だぜゆるっといこう」という言葉とともに投稿された動画には、アヒルちゃんが飼い主さんに体をポヨンポヨンと揺らされている様子が映っていました。胴体以外は微動だにしておらず、まるでそういうぬいぐるみかのような可愛らしさがあります。一体どんな感触なのか、ちょっと触ってみたくもなりますよね。

このユニークなアヒルちゃんの姿は多くの人々を癒し、ツイートは4万件のリツイート、17.2万件ものいいねを獲得(10月20日時点)。数々のコメントも寄せられました。

「永遠に見てられます。。可愛すぎる。。」

「アヒルさん、体幹がすごいですね」

「心の傷が癒えてゆきます……(一緒に頭がゆらゆらしてしまうwww)」

「美味しそうですね」

「ここ半年くらいで最高に和んだ動画」

ツイ主さんに聞いてみた

大きな注目を集めたこのアヒルちゃんの詳細について、今回はツイ主のあひらあにごうさんに話をお聞きしました。

ーーあひるちゃんのプロフィールを教えていただけますか?

名前はウィンウィンで女の子。2歳と10ヶ月のコールダックです。

ーーポヨンポヨンと揺れていますが、触り心地はどんな感じでしょうか?

触り心地、表面は羽なのでツルツルしてます、中身は水の入った風船のような感じです。

ーー最後に手の上に乗ってくるのは、コマンドとして教えたのでしょうか?

お腹をタップすると足を乗せます、特に教えてませんが自然にできるようになりました。

ーー普段のご様子や、性格、可愛らしいなと思うところを教えていただけますか?

雛の時から飼っていて、とても慣れているので人との距離が近いです。性格はポーッとしていてマイペース、何をされても怒りません。コールダックにしては体格が良いので抱き心地が良いです。夜は一緒の布団で寝てくれます。

マイペースで大らかな性格だというアヒルのウィンウィンちゃん。日頃の様子はあひらあにごうさんのアカウントで見られるので、ぜひその日常を覗いてみてくださいね♪