ユナイテッドアローズは、10月28日よりPrime Videoにて世界独占配信される『仮面ライダーBLACK SUN』の配信を記念し、バンダイが展開する「HENSHIN by KAMEN RIDER」との共同プロジェクト「Eclipse Project」を実施する。

「Eclipse Project」は、2022年10月29日~11月7日の期間、ユナイテッドアローズ 六本木ヒルズ店限定でオリジナルフィギュアの受注販売を行うほか、オリジナルアートのファッションアイテムを制作、販売する。11月8~15日の期間はユナイテッドアローズ オンラインとHENSHIN by KAMEN RIDERでフィギュアの受注販売を行う。

アイテムは、国内外で活躍するフィギュアアーティスト「TOUMA」デザインのオリジナルデフォルメフィギュア「仮面ライダーBLACK SUN」と「仮面ライダーSHADOWMOON」、赤と緑のキングストーンの融合をテーマに、抽象的なモチーフに落とし込んだファッションアイテムなどがラインナップ。

フィギュアアーティストTOUMAデザインによるフィギュア「仮面ライダーBLACK SUN」「仮面ライダーSHADOWMOON」は、 TOUMAの特徴でもあるディフォルメで手の末端が大きくなったかわいい形状に落とし込みつつ、2人のライダーの良さを損なわないように、細かなディテールをしっかりと残してデザインされている。

ブラックとシルバーのベース色に挿した細かな彩色や、複数レイヤーにて再現した複眼表現等、こだわりが詰まった本アイテムは、高さ約20cm、横幅約14cmと圧倒的な存在感を放つ。コレクション装飾を想定して、ECLIPSEオリジナルのBOXにてお届け。価格は19,800円(税込)。

ファッションアイテムは、「BLACK SUN ECLIPSE キャップ | HENSHIN by KAMEN RIDER」(6,600円)、「BLACK SUN ECLIPSE フーディ | HENSHIN by KAMEN RIDER」(27,500円)、「BLACK SUN ECLIPSE スウェットパンツ | HENSHIN by KAMEN RIDER」(22,000円)、「BLACK SUN ECLIPSE Tシャツ | HENSHIN by KAMEN RIDER」(13,200円)、「BLACK SUN ECLIPSE スウェットシャツ | HENSHIN by KAMEN RIDER」(22,000円)、「BLACK SUN ECLIPSE シャツ | HENSHIN by KAMEN RIDER」(24,200円)など。※価格はすべて税込み

担当者は、「近年、特撮作品はアートやファッションとの融合により、大人の雰囲気を持つ作品も多く、今や子どものためのものだけではなくなっています。また、ユナイテッドアローズのメンズターゲット層は、まさに子どもの頃、今作の元となった『仮面ライダーBLACK』を視聴されていた世代の方も多く、大人になった今だからこそ、改めて特撮の世界を、アートやファッションを通して楽しんでもらいたい、という思いから本コラボにいたりました」とコメントを寄せている。

(C)石森プロ・東映