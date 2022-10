女優の小芝風花が主演を務める、映画『貞子DX』(10月28日公開)の主題歌コラボ映像が19日、公開された。

同作は“見た者が必ず一定期間ののち死に至る”という「呪いのビデオ」の恐怖を描いた鈴木光司のホラー小説を原作に実写化した映画『リング』から始まる貞子シリーズの最新作。IQ200の大学院生・文華(小芝風花)が、大切な妹が興味本位でビデオを見てしまったことから、“呪いのビデオ”の謎を解明すべく奔走する姿を描く。

この度、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEによる主題歌「REPLAY」とのコラボレーションが実現。スタイリッシュな撮り下ろしパフォーマンスビデオ(‘REPLAY’ DANCE PERFORMANCE(貞子DX)/ SONG BY 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)が公開された。

映像は馴染みの井戸から貞子が登場する様子からスタートし、同作のポイントである「大量拡散する貞子」を、次々と貞子が現れる振り付けの構成で表現している。7人の貞子が集結した後半のサビパートでは、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのパフォーマーさながらに、キレキレのダンスを披露する。振り付けは、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのリーダー・小林直己が貞子をイメージして制作した。

Director:関 彩乃コメント

・映像の解説・コンセプト:

映画のポイントである「大量拡散する貞子」を、

ギミックではなく、次々と貞子が現れる振り付けの構成で表現しています。

・注目(見所)して欲しいシーンやこだわったシーンなど:

前半を1カットのカメラワークや、展開していくライティングで振り付けを見せることで、

サビの7shotダンスがピークに感じるような構成にしております。

(C)2022『貞子DX』製作委員会