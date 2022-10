イクミママは、10月19日から12月31日までの期間限定でオンラインストアにて「すみっコぐらし10周年限定ドーナツセット」を販売する。

「すみっコぐらし」は10周年を記念して、手作りドーナツ専門店「イクミママのどうぶつドーナツ!」とコラボをしたドーナツが誕生した。

寒がりで人見知りの「しろくま」、自分に自信がない「ぺんぎん?」とひねくれものの「たぴおか」、食べ残された「とんかつ」、恥ずかしがり屋の「ねこ」、正体を隠している「とかげ」、、かたいから食べ残された「えびふらいのしっぽ」が各1個ずつ計6個のセットで販売する。

価格は3,480円(送料別)。

