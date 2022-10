サンエックスは11月上旬より順次、「すみっコぐらし」より「すみっコべビー」をテーマとした新アイテムを全国の販売店やネットショップにて発売する。

「すみっコベビー」シリーズが登場

発売するのは、すみっコぐらし初となるベビーデザインによるアイテムシリーズ。

文具などには、本文2種丁合の「クロスメモ」(各110円)や「クリア下敷」(275円)、「ミニタオル」(715円)などを展開する。

ぬいぐるみには、おくるみの取り外しが可能な「おくるみぬいぐるみ」(各2,420円)のほか、組み合わせて遊ぶ事もできる「てのりぬいぐるみ」(各1,045円)、「シーンぬいぐるみ」(3,080円)などが登場する。

