

原口健飛、山田洸誓、海人、笠原弘希、シュートボクシング協会代表の緒形健一、RISEクリエーション代表の伊藤隆らが7日、『RISE 2022年最終ビッグマッチ 記者会見』に登場した。

（オススメ動画）

🎬【RISE】『GLORY』との対抗戦が決定！原口健飛、山田洸誓、海人、笠原弘希ら参戦で調整中 シュートボクシングと協力し“立ち技”盛り上げる『RISE 2022年最終ビッグマッチ 記者会見』

https://youtu.be/jW0_R2Nysf0

🎬【RISE】『白鳥大珠 vs YA-MAN』の衝撃ビジュアルが公開！伊藤代表「YA-MANが怒りで有利になる」『RISE 記者会見』

https://youtu.be/pvenuNwrguw

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