青山剛昌・新井隆広原作によるアニメ「警察学校編 Wild Police Story」の「CASE. 諸伏景光」が、10月29日18時より読売テレビ・日本テレビ系で放送されることが決定した。

降谷零、松田陣平、伊達航、萩原研二、諸伏景光の警察学校時代を描く「警察学校編 Wild Police Story」シリーズ。現在、降谷を除く全員はすでにこの世にいないが、5人は警察官としていずれも劣らぬ不世出の才能を持っていた。シリーズ第4弾となる「CASE. 諸伏景光」では、諸伏の両親が被害者となった15年前の事件の真相究明に向け、いよいよ5人が動き出す。

アニメ「名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story CASE. 諸伏景光」

読売テレビ、日本テレビ系全国ネット：2022年10月29日（土）18:00～

※一部地域を除く。

スタッフ

原作：青山剛昌、新井隆広「名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）

チーフプロデューサー：永井幸治、寺島清晃

プロデューサー：汐口武史、藤堂真孝

アソシエイトプロデューサー：近藤秀峰

監督：山本泰一郎、鎌仲史陽

音楽：大野克夫

キャラクターデザイン：須藤昌朋

美術監督：スタヂオ誉・荒井和浩、堺駿介、小山貴大

色彩設計：海鋒重信

撮影監督：小川隆久、吉田雅紀

音響監督：浦上靖之、浦上慶子

オープニングテーマ：大黒摩季「SPARKLE」

編集：岡田輝満

ストーリーエディター：飯岡順一

制作：読売テレビ、トムス・エンタテインメント

キャスト

降谷零 / 安室透 / バーボン：古谷徹

松田陣平：神奈延年

伊達航：東地宏樹

萩原研二：三木眞一郎

諸伏景光：緑川光

(c)青山剛昌・新井隆広／小学館・読売テレビ・TMS2021