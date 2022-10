集英社によるイベント「ジャンプフェスタ2023」が、12月17日、18日に千葉・幕張メッセにて開催される。

1999年にスタートし、今年で24回目となる「ジャンプフェスタ」。今回のイベントでは豪華ゲストが出演する「ジャンプスーパーステージ」に加え、週刊少年ジャンプ、少年ジャンプ+、ジャンプSQ.(すべて集英社)3誌による「ジャンプスタジオNEO」が新たに登場し、連載作品のステージのほか体験型のコーナーも設置される。1日目の夜には配信「ジャンプスーパーステージEX」も実施。なお「ジャンプスーパーステージ」と「ジャンプスタジオNEO」は現地開催のほかライブ配信も行われる。

また全連載作品の原画と各連載作家による直筆のサイン色紙を展示する「ジャンプ原画ワールド」を展開。「アミューズメン島」も復活し、新作ゲームや人気ゲームを楽しめるコーナーが展開されるほか、7月に開催された「ジャンプビクトリーカーニバル2022」にて参加者に配布された「ジャンプビクトリーパスポート2022」を持つ人のみが楽しめる企画も登場する。

「ジャンプフェスタ2023」のチケットは完全招待制。アプリ「ジャンプNAVI」にて、10月24日から「ジャンプスーパーステージ」を観覧できる「スーパーステージ付き入場チケット」、11月14日から入場チケットの応募が可能となる。各日4万人ずつ、計8万人が招待される。なお入場は無料。

「ジャンプフェスタ2023」

日程:2022年12月17日(土)、18日(日)

時間:9:00~17:00予定

会場:千葉県 幕張メッセ 国際展示場

