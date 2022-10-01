本日10月1日（土） に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年秋アニメ作品まとめを公開中。
「僕のヒーローアカデミア 第6期」
- 読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット：2022年10月1日（土） より毎週土曜日17:30～
「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」
AT-X：2022年10月1日（土）より毎週土曜日21:00～
ABCテレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日26:30～
TOKYO MX：2022年10月2日（日）より毎週日曜日24:00～
テレビ愛知：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:30～
BS11：2022年10月3日（月）より毎週月曜日24:00～
「農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。」
- TOKYO MX：2022年10月1日より毎週土曜日22:00～
- サンテレビ：2022年10月1日より毎週土曜日22:30～
- BS日テレ：2022年10月2日より毎週日曜日23:00～
- HTB北海道テレビ：2022年10月5日より毎週水曜日25:55～
- 秋田朝日放送：2022年10月10日（月）より毎週月曜日25:50～
- 山形テレビ：2022年10月13日（木）より毎週木曜日25:40～
- 新潟テレビ21：2022年10月13日（木）より毎週木曜日26:15～
- 長崎文化放送：2022年10月27日（木）より毎週木曜日25:18～
- 北陸朝日放送：2022年10月30日（日）より毎週日曜日26:05～
- AT-X：2022年10月1日（土）より毎週土曜日23:30～
「悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました」
- TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日22:30～
- MBS：2022年10月1日（土）より毎週土曜日26:38～
- WOWOW：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:00～
- AT-X：2022年10月6日（木）より毎週木曜日23:30～
- BS-TBS：2022年10月7日（金）より毎週金曜日26:30～
「SPY×FAMILY」第2クール
- テレビ東京系6局ネット：2022年10月1日（土）より毎週土曜日23:00～
- テレビ静岡：2022年10月3日（月）より毎週月曜日24:25～
- 新潟テレビ21：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:45～（初回は26:15～）
- 東北放送：2022年10月4日（火）より毎週火曜日25:00～
- 中国放送：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:58～（初回は25:13～）
- 琉球放送：2022年10月13日（木）より毎週木曜日24:59～
- 熊本県民テレビ：2022年10月13日（木）より毎週木曜日25:29～
- テレビユー福島：2022年10月21日（金）より毎週金曜日25:55～
- IBC岩手放送：2022年10月21日（金）より毎週金曜日25:55～
- 宮崎放送：2022年10月22日（土）より毎週土曜日17:00～
- さくらんぼテレビ：2022年10月29日（土）より毎週土曜日25:15～
- 岐阜放送：2022年10月30日（日）より毎週日曜日21:30～
- テレビ山梨：2022年10月30日（日）より毎週日曜日24:50～
- びわ湖放送：2022年11月6日（日）より毎週日曜日25:30～
- 長野朝日放送：2022年11月12日（土）より毎週土曜日16:00～
- BSテレ東：2022年10月2日（日）より毎週日曜日24:35～
- AT-X：2022年10月3日（月）より毎週月曜日22:00～
- アニマックス：2022年11月5日（土）より毎週土曜日20:30～
「後宮の烏」
- TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日23:30～
- とちぎテレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日23:30～
- 群馬テレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日23:30～
- BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日23:30～
- 関西テレビ放送：2022年10月2日（日）より毎週日曜日26:29～（初回は25:10～）
- AT-X：2022年10月2日（日）より毎週日曜日21:30～
「ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION」
- TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～
- とちぎテレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～
- 群馬テレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～
- BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日24:30～
- アニマックス：2022年10月16日（日）より毎週日曜日23:00～
「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」
- TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
- BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
- MBS：2022年10月4日（火）より毎週火曜日27:00～
- BS日テレ：2022年10月4日（火）より毎週火曜日23:30～
- HTB：2022年10月4日（火）より毎週火曜日25:55～
- AT-X：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～