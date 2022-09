フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中の韓国ドラマ『恋はオン・エアー中! ~Live On~』(全11話)が、10月10日から地上波・フジテレビで毎週月曜(27:40~)に放送される。

同作は、2020年11月に韓国で放送された、秘密を抱えるカリスマインフルエンサーと、完璧主義で真面目な放送部部長が繰り広げる青春ラブロマンス。

主演は、韓国サバイバル番組で結成された期間限定プロジェクトグループ・Wanna One(ワナワン)出身で、人気男性アイドルグループ・NU’EST(ニューイースト)のファン・ミンヒョンが放送部長コ・ウンテク役を務め、本作でドラマデビュー、初主演を果たした。

その相手役となるカリスマインフルエンサーのペク・ホラン役は、子役時代から数々のドラマなどへ出演し、ドラマ『人間レッスン』(20年、Netflix)でその演技力が高く評価されたチョン・ダビンが務める。

