TVアニメ「VAZZROCK THE ANIMATION」より、ROCK DOWNのテレビCMが公開された。

10月5日よりTOKYO MX、BS日テレほかで放送される「VAZZROCK THE ANIMATION」。CDシリーズ「VAZZROCK（バズロック）」を原作に、ツキプロことツキノ芸能プロダクションに所属する2つのユニット、VAZZYとROCK DOWNの活躍が描かれる。ROCK DOWNのテレビCMでは、菊池幸利演じる小野田翔、長谷川芳明演じる久慈川悠人がナレーションを担当している。なおVAZZYのテレビCMも、ツキノ芸能プロダクションのYouTubeチャンネルで公開中だ。

併せて新たな配信情報も発表に。10月9日よりdアニメストア、10月12日よりU-NEXT、アニメ放題、ひかりTV、GYAO!、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Hulu、10月13日よりHAPPY!動画、11月6日よりアニマックスプレミアムVODで配信される。

TVアニメ「VAZZROCK THE ANIMATION」

放送情報

TOKYO MX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日22:30～

サンテレビ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:00～

KBS京都：2022年10月5日（水）より毎週水曜日23:30～

テレビ愛知：2022年10月5日（水）より毎週水曜日26:05～

BS日テレ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日23:00～

アニマックス2022年11月6日（日）より毎週日曜日23:30～

配信情報

ABEMA：2022年10月4日（火）より毎週火曜日22:30～

dアニメストア：2022年10月9日（日）より毎週日曜日12:00～

U-NEXT、アニメ放題、GYAO!、ニコニコチャンネル、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル：2022年10月12日（水）より毎週水曜日22:00～

ひかりTV：2022年10月12日（水）より毎週水曜日22:30～

ニコニコ生放送、ビデオマーケット、Hulu：2022年10月12日（水）より毎週水曜日23:00～

HAPPY!動画：2022年10月13日（木）より毎週木曜日12:00～

アニマックスプレミアムVOD：2022年11月6日（日）より毎週日曜日23:30～

スタッフ

監督：高本宣弘

シリーズ構成：松田恵里子

キャラクター原案・アニメキャラクターデザイン：夏生

オフィシャルちびキャライラスト：津田コヨリ

総作画監督：原田峰文、花井柚都子

衣装デザイン：大木綾子

プロップデザイン：小川浩

美術設定：大平司

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：山口由希子

撮影監督：加納篤

編集：須藤瞳

音響監督：濱野高年

作中音楽：印南俊太朗

作中音楽制作：Precious tone

アニメーション制作統括：中川忍

アニメーション制作：ピー・アール・エー

アニメーションプロデュース：阪本義樹（AZクリエイティブ）

原作・ストーリー原案：ふじわら

製作：バズアニ製作委員会

キャスト

VAZZY

眞宮孝明：新垣樽助

吉良凰香：小林裕介

築一紗：山中真尋

築二葉：白井悠介

大山直助：笹翼

白瀬優馬：堀江瞬

ROCK DOWN

小野田翔：菊池幸利

久慈川悠人：長谷川芳明

天羽玲司：佐藤拓也

立花歩：坂泰斗

大黒岳：増元拓也

名積ルカ：河本啓佑

エピソード内容

第1・2話：眞宮孝明＆吉良凰香メイン

第3・4話：小野田翔＆久慈川悠人メイン

第5・6話：築一紗＆築二葉メイン

第7・8話：天羽玲司＆立花歩メイン

第9・10話：大山直助＆白瀬優馬メイン

第11・12話：大黒岳＆名積ルカメイン

第13話：「VAZZROCK LIVE FLAWLESS」

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