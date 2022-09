2018年から続く「くまのプーさん」おひさまマーケットの2023バージョンが、9月28日から10月11日までの期間、西武池袋本店にて全国初開催される。会場内には、クラシック プーのイベント限定グッズをはじめ、ディズニー プーさんグッズも含めて約800アイテム以上が大集結。また「ディズニー ミッキー&フレンズ ALWAYS THE BEST! マーケット」も同時開催する。

ぬいぐるみM&マスコットセット(刺しゅうバッチ付)【限定300セット】6,435円

Wポケットクリアファイル(A4サイズ) 495円

会期中、会場にて税込3,000円以上購入した方には先着で、「オリジナルスクエアポストカード(全7種、日替り)」を1枚プレゼントする(平日先着100名、土・日・祝日先着200名)。

また、同時開催される「ディズニー ミッキー&フレンズ ALWAYS THE BEST! マーケット」では、ミッキーマウスと仲間たちが、ユニークなカラー空間の中、笑顔満点でお出迎え。会場でしか購入できないイベント限定品など、ミッキー&フレンズグッズも登場する。