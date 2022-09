ディズニーストアと韓国コスメブランド「rom&nd (ロムアンド)」は10月25日から、共同企画商品として、プーさんのデザインのリップティントやアイシャドウパレット、ネイルなど全8アイテムを、ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで販売開始する。

「ロムアンド デュイフルウォーターティント 01 インコーラル」(1,540円)

今回発売する商品は、シックな赤色を基調にしたパッケージで、プーさんのアートがポイントになった癒されるデザインとなっている。

「ロムアンド デュイフルウォーターティント」(1,540円)は3色。ほのかに色付く暖かいMLBBローズの「イフローズ」と、深みのあるレッドにブラウンをプラスした「チリアップ」、オレンジとピンクの絶妙コーラル「インコーラル」を販売する。軽くフィットする使いやすいティントで、唇に塗るとぴたっとなじみ、透明感のある発色とツヤが持続する。

「ロムアンド デュイフルウォーターティント 03 イフローズ」(1,540円)

ローズピンク系のアイシャドウ10色がそろう「ロムアンド ベターザンパレット 03 ローズバッドガーデン」(3,520円)は、粉飛びしにくい超微粒子のマットカラーや、体温でなじむしっとりグリッターが特徴。

「ロムアンド ベターザンパレット 03 ローズバッドガーデン」(3,520円)

「ロムアンド ベターザンアイズ 01 ドライマンゴーチューリップ」(1,980円)は、マットとグリッターの使いやすい配色の4色パレット。ドライフラワーの中から見つけたソフトなカラー「ドライ マンゴー チューリップ」が新たなカラーとして登場する。

「ロムアンド ベターザンアイズ 01 ドライマンゴーチューリップ」(1,980円)

滑らかな光沢感の「ロムアンド ムードペブルネイル」(990円)は、何度塗ってもきれいに重なる透明感のあるネイル。絶妙な感じをもっと奥深くするヌードカラー「モーブサンド」、指先に血色を与えるバラ色の「ロージーシロップ」、深くて暖かいキャラメルブラウンの「アンバー」が登場する。

「ロムアンド ムードペブルネイル 02 ロージーシロップ」(990円)

一部店舗で取り扱いがない場合や、商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合もあり。

