アニメ「プリパラ」「キラッとプリ☆チャン」「ワッチャプリマジ!」のキャストによるライブイベント「Pretty Live!~All for One !!!~」が、本日9月24日に東京・中野サンプラザホールで開催された。本記事では昼公演の模様をレポートする。

7月に開催されたソロライブ中心の「Pretty Live! ~One for All !!!~」の続編として、チームやデュオのライブを軸に構成された「Pretty Live!~All for One !!!~」。この日のライブは、アニメ放送がクライマックスを迎えている「プリマジ」の最新オープニングテーマ「Magic×Color」で幕を開けた。まつりの「マジ・ワッチャパレード」のステージには、さっそくパートナーであるみゃむが登場。「みゃむさまも来てやったぞー!」としっぽを揺らしながらまつりのステージを盛り上げ、チュッピとマナマナの絆を表現した。さらに「プリ☆チャン」から「Brand New Girls」、「アイドルタイムプリパラ」から「ハートフル♡ドリーム」、「プリパラ」かららぁらとのんの姉妹による「Brand New Dreamer」と、各作品のテーマ曲がバトンを渡すようにつながれていく。そしてらぁら、ゆい、みらい、まつりという4作品の主人公が揃っての「Make it!」も披露され、シリーズ全体の絆を体現する特別なコラボを見せた。

中盤では真中のん役の田中美海が1人3役で歌い分ける「かりすま~とGIRL☆Yeah! 」から、ライバル同士のちりとしゅうかが睨み合う「ゴー!ゴー!ゴージャス!」、師弟関係のシオンとにのの「以心伝心パンチライン」、そして人とバーチャルな存在との友情を描いたWだいあの「MEMORIES FOR FUTURE-Ray-」まで、友情だけではないさまざまな関係性が表現されていく。オリジナルのセリフや掛け合いも盛り込まれ、後半に登場したリングマリィは「たった1人のすずちゃんのために」「まりあ……じゃあ、行こっか」というナレーションから、「コトバ・ブーケ」に合わせた新衣装で登場。リングマリィのマスコット・ラビリンも「エモすぎるラビ……ありがとうラビ……」と崩れ落ちるほどの、2人だけの特別な関係性を見せつけた。

デュオやチームだけでなく、プリマジアイドルのソロライブも披露。ひなとチムムはお揃いのポーズを決め、きゃろんはれもんの隣で拳を振り上げる。人間であるチュッピと魔法使いであるマナマナ、両者がともにステージに立つさまは、アニメでも観られない特別なシーン。さらにマナマナのみゃむ、チムム、きゃろんが揃っての「チェックワンツー」も初披露。MCでは言い合いをするみゃむとチムム、それを諫めるきゃろんなど、作中から飛び出してきたような軽妙なやりとりで観客を笑わせた。

ライブ終盤はプリマジアイドル5人による「ワッチャ!プリーズ!マジック! -What's your "Please" Magic?-」の初披露、ミラクル☆キラッツの「乙女アテンションプリーズ」でラストスパートをかける。そしてMY☆DREAMが登場し、「Believe My DREAM!」のイントロが流れ出したかと思いきや、サプライズで初披露されたのは「アイドルタイムプリパラ」でフィナーレを飾った重要な曲「Memorial」。今までの「プリパラ」楽曲の振付を取り入れたという特別なダンスも披露した。

最後の挨拶では、大江戸シンヤ役の河合健太郎が「“プリティー”から一番かけ離れた僕らにもかわいい一面があって、それはアニメ『アイドルランドプリパラ』でいっぱい観られると思うので、楽しみに待っていてください!」と呼びかける。甘瓜みるき役の相良茉優は「みるきもいつか、はにたんと一緒にプリマジしたいんだお!」とかわいくお願い。チムム役の引坂理絵は「最高だったチムー!!」と絶叫し、弥生ひな役の内田彩と笑顔を交わしながら「楽しかった!」と興奮気味に話す。リングマリィの2人がくるりと回って衣装を見せつつ、「リングマリィは1つになれました」「とコメントすると、観客からは盛大に祝福の拍手が送られた。

ライブは生配信も行われ、10月2日23時59分までアーカイブ視聴が可能。昼夜通しチケットが同日20時まで、各単品チケットが22時まで販売中だ。

「Pretty Live!~All for One !!!~」

日時:2022年9月24日(土)昼の部 14:00開演 / 夜の部 18:00開演

会場:東京都 中野サンプラザ

出演者

林鼓子(桃山みらい役) / 久保田未夢(萌黄えも役・北条そふぃ役) / 厚木那奈美(青葉りんか役) / 若井友希(緑川さら役・レオナ・ウェスト役) / 森嶋優花(紫藤める役) / 茜屋日海夏(真中らぁら役・金森まりあ役) / 徳井青空(黒川すず役) / 佐々木李子(だいあ役) / 山下七海(キラッCHU役・太陽ペッパー役) / 大森日雅(メルパン役・月川ちり役) / 田中美海(ラビリィ役・真中のん役) / 山北早紀(東堂シオン役) / 佐藤あずさ(緑風ふわり役) / 伊達朱里紗(夢川ゆい役) / 大地葉(虹色にの役) / 山田唯菜(幸多みちる役) / 朝日奈丸佳(華園しゅうか役) / 河合健太郎(大江戸シンヤ役) / 鵜澤正太郎(ウシミツ役) / 廣瀬千夏(陽比野まつり役) / 内田彩(弥生ひな役) / 相良茉優(甘瓜みるき役) / 鈴木杏奈(心愛れもん役) / 庄司宇芽香(皇あまね役) / 藤寺美徳(御芽河あうる役) / 小池理子(みゃむ役) / 引坂理絵(チムム役) / 吉河順央(きゃろん役)

(c) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京/ IPP製作委員会 (c) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京/ PCH3製作委員会 (c) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京/ PM製作委員会 (c) T-ARTS / syn Sophia / ILPP