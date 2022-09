WOWOWは、この夏3年ぶりに復活した日本最大の野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」を9月25日(日)と10月2日(日)の2日に分けて、WOWOWライブとWOWOWオンデマンドにて放送・配信する。

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」

全51アーティストのラインナップは以下の通り(五十音順)。

9月25日(日曜 20:30~)DAY-1

[Alexandros] / おいしくるメロンパン / ORANGE RANGE / Saucy Dog / SUPER BEAVER / NEE / 羊文学 / マカロニえんぴつ / Mrs. GREEN APPLE / ももいろクローバーZ / YOASOBI / Lucky Kilimanjaro / 緑黄色社会

9月25日(日曜 22:30~)DAY-2

あいみょん / iri / KANA-BOON / King Gnu / THE KEBABS /東京スカパラダイスオーケストラ / Nulbarich / Novelbright / PEOPLE 1 / フレデリック / milet

10月2日(日曜 16:30~)DAY-3

Awich / キュウソネコカミ / Creepy Nuts / (sic)boy / スキマスイッチ / sumika / 10-FEET / NUMBER GIRL / BUMP OF CHICKEN / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / POLYSICS / MY FIRST STORY / 優里

10月2日(日曜 18:30~)DAY-4

感覚ピエロ / Crossfaith / Cocco / THE ORAL CIGARETTES / 女王蜂 / -真天地開闢集団-ジグザグ / HYDE / PassCode / BE:FIRST / Fear, and Loathing in Las Vegas / HEY-SMITH / モーニング娘。'22 / ONE OK ROCK