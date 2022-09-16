はまじあき原作によるTVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の主人公・後藤ひとりのキャラクターPVが公開された。

キャラクターPVには極度に人見知りなひとりが、結束バンドに参加することで何か楽しいことが起こるのではないかと期待を寄せる姿が映し出された。併せてひとり役を演じる青山吉能のインタビュー動画も公開に。動画では、青山が最近ハマっている食べ物や自身とひとりとの共通点について語られた。「ぼっち・ざ・ろっく！」は10月8日より順次オンエアされる。

TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」

放送情報

TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ：2022年10月8日（土）より毎週土曜日24:00～

MRT宮崎放送：2022年10月8日（土）より毎週土曜日25:28～

MBS：2022年10月8日（土）より毎週土曜日27:08～

RKB毎日放送：2022年10月13日（木）より毎週木曜日27:00～

AT-X：2022年10月10日（月）より 毎週月曜日22:30～

配信情報

ABEMA：2022年10月8日（土）より毎週土曜日24:00～

Netflix / dアニメストア / U-NEXT / アニメ放題 / Amazon Prime Video / バンダイチャンネル / Hulu / ニコニコ生放送 / GYAO! / FOD / ひかりTV / WOWOWオンデマンド / TELASA / J:COMオンデマンド / みるプラス / auスマートパスプレミアムほか：2022年10月11日（火）より毎週火曜日12:00～

スタッフ

原作：はまじあき（芳文社「まんがタイムきららMAX」連載中）

監督：斎藤圭一郎

シリーズ構成・脚本：吉田恵里香

キャラクターデザイン：けろりら

副監督：山本ゆうすけ

ライブディレクター：川上雄介

ライブアニメーター：伊藤優希

プロップデザイン：永木歩実

2Dワークス：梅木葵

色彩設計：横田明日香

美術監督：守安靖尚

美術設定：taracod

撮影監督：金森つばさ

CGディレクター：宮地克明

ライブCGディレクター：内田博明

編集：平木大輔

音楽：菊谷知樹

音響監督：藤田亜紀子

音響効果：八十正太

制作：CloverWorks

キャスト

後藤ひとり：青山吉能

伊地知虹夏：鈴代紗弓

山田リョウ：水野朔

喜多郁代：長谷川育美

(c)はまじあき/芳文社・アニプレックス