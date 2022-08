ペットとしても人気のインコ。マイナビニュースでも、先日、"桃とうり二つのアキクサインコ"を紹介しました。

今回は……、グリーンの羽根が美しいサザナミインコを紹介します。

こちらは、ツイ主さんと暮らすサザナミインコのターコイズくん(ターくん)です。水浴び、とっても気持ちよさそうですね。クルンと回転しながら羽根をパタパタと、なんて可愛らしいんでしょ。

視聴者からは、「は?なにこの可愛い生き物」「なんて可愛いの!!!?!わあ〜〜〜〜っっっ」「チョコミントみたいな色でかぁいい」「ぐわああああああああああああ」「気持ちよさそう~」「こんなに水浴び好きな鳥おらんよ」「くっっっっっっっっそかわいい なんだこいつ」「可愛いがあふれまくっとる…」「可愛すぎてもう幸せ」「一生見てられる」「可愛すぎて死ぬ」といった声が続々と。あまりに可愛すぎる姿に、多くのTwitter民が悶絶する事態に。

その勢いは国内にとどまらず、「Such a cute bird!」「oia que lindo e fofo ele」「What kind of bird? That color is amazing!」などなど、海外からも多くのコメントが寄せられていました。

世界中の人々を一瞬にしてとりこにしてしまったターくん。普段はどんな子なのか、飼い主のターコイズくん / サザナミインコさん(@taaaaa0501)にお話をうかがいました。

飼い主さんに聞いてみた

―― とっても可愛らしい動画ですが、こちらのシチュエーションを詳しく教えてください!

週に1回行っている水浴びの様子です。ターコイズくんはいつもこのようにお皿の中でひっくり返って水浴びをします。飼い主に水をかけてもらうのが楽しいみたいです。実は水浴びがあまり得意ではなく、試行錯誤していくうちにこのような形になりました。

―― 美しく可愛らしいサザナミインコのターコイズくんは、普段はどのような性格なのでしょうか?

好きなおもちゃをかじったり、布団に潜ったりして遊んでいます。部屋の中を飛び回るのも好きで、いろいろな場所を探検しています。寂しがりやでよく"呼び鳴き"しています。

―― 大きな反響がございますが、率直な感想をお聞かせください。

世界中から反響があり、とても驚いています。サザナミインコはまだまだ知名度が低いので、サザナミインコのことを知るきっかけになっていたら嬉しいです。

カラーバリエーションが豊富だというサザナミインコ。みなさんはどんな色のインコさんと一緒に暮らしたいですか?