アニメ「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」第3幕「華ノ巻」の新たな場面カットが公開された。

公開された場面カットは、江戸時代、戦国時代、平安時代に遠征中の刀剣男士たちの様子を捉えた7点。江戸時代での任務を終えて本丸に戻ろうとするが、携帯型時空転移装置が動かず困った表情を浮かべる水心子正秀と源清麿、同じく戦国時代に取り残された鶯丸、小狐丸、燭台切光忠、平安時代にいる豊前江と桑名江の姿などがお目見えした。また、町民の服に着替え江戸の町を散策する北谷菜切、千代金丸、小竜景光、獅子王、戦国時代へ遠征していた三日月宗近と大包平、平安時代の服装に身を包んだ日向正宗など、戦闘服からそれぞれの時代の装いに着替えた新たな姿も披露された。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」は3部作で構成される劇場上映作品。第1幕「雪ノ巻」は5月20日より、第2幕の「月ノ巻」が7月8日より3週間限定で上映され、第3幕の「華ノ巻」は9月1日に公開される。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」第3幕「華ノ巻」

2022年9月1日（木）より劇場上映

スタッフ

原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より(DMM GAMES/NITRO PLUS)

監督：野呂純恵

脚本：猫田幸

キャラクターデザイン：谷口淳一郎

総作画監督：松浦麻衣

サブキャラクターデザイン：森光恵、飯田恵理子

刀剣デザイン：秋篠denforword日和、中島絵理

プロップデザイン：伊澤珠美、秋篠denforword日和、小野和美

美術設定：高橋武之

美術監督：安田ゆかり（オリーブ）

色彩設計：真壁源太

撮影監督：呉健弘

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音響監督：郷文裕貴

音響効果：中野勝博

音楽：川井憲次

アニメーション制作：動画工房

キャスト

増田俊樹、市来光弘、新垣樽助、逢坂良太、斉藤壮馬ほか

(c)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会