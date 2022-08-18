渡辺航原作によるTVアニメ「弱虫ペダル LIMIT BREAK」の新ビジュアルが公開された。

TVアニメ「弱虫ペダル」の第5期として、10月8日にNHK総合で放送がスタートする「弱虫ペダル LIMIT BREAK」。ビジュアルにはインターハイ最終日の坂道と真波が描かれている。

TVアニメ「弱虫ペダル LIMIT BREAK」

NHK総合：2022年10月8日（土）より毎週土曜日24:00～

スタッフ

原作：渡辺航

監督：鍋島修

脚本：砂山蔵澄

キャラクターデザイン：番由紀子

デザインワークス：水村良男、秋篠デンフォワード日和

ライドデザイン：堀内博之

美術設定：泉寛

美術監督：吉原俊一郎

色彩設計：中尾総子

3DCGスーパーアドバイザー：佐々木俊宏

CG監督：藤谷秀法

撮影監督：葛山剛士、金光俊

編集：坂本久美子

音響監督：高寺たけし

音楽：沢田完

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

キャスト

総北高校

小野田坂道：山下大輝

今泉俊輔：鳥海浩輔

鳴子章吉：福島潤

手嶋純太：岸尾だいすけ

青八木一：松岡禎丞

鏑木一差：下野紘

箱根学園

真波山岳：代永翼

泉田塔一郎：阿部敦

黒田雪成：野島健児

葦木場拓斗：宮野真守

銅橋正清：小野大輔

新開悠人：内田雄馬

京都伏見

御堂筋翔：遊佐浩二

岸神小鞠：福山潤

(c)渡辺航（週刊少年チャンピオン）2008／「弱虫ペダル」05製作委員会2022