銀座の老舗「銀座 松崎煎餅」を使用したスイーツ

銀座の老舗「銀座 松崎煎餅」とアフタヌーンティーのステキな出会い。銀座 並木通りにある「ハイアット セントリック 銀座 東京」では2022年9月から、松崎煎餅こだわりのお煎餅を使用した「Autumn in Ginza Afternoon Tea」の提供を開始。



ピーナッツバター格子サンド

「Autumn in Ginza Afternoon Tea」は、同ホテル3階の「NAMIKI667」にて提供されます。「銀座 松崎煎餅」の自慢のお煎餅の中からいくつかセレクトし、NAMIKI667風にアレンジして使用しています。



スイーツは7品。落花生入りのおせんべい「大江戸松崎 格子」に、ピーナッツバターを使用したクリームをはさんだ「ピーナッツバター格子サンド」。



黒格子サンド

「黒格子サンド」は、カカオニブが入った「大江戸松崎 黒格子」に、オーガニックチョコレートのガナッシュをはさんだ一品。



洋ナシのソルベと白ワインジュレ

「洋ナシのソルベと白ワインジュレ」は、カシスやラズベリーなどのフルーツをたっぷり詰めた白ワインのジュレに、洋ナシのソルベをトッピング。



スイートポテトモンブラン

「スイートポテトモンブラン」は、タルトの中にアーモンドクリームを入れてしっとりと焼き上げ、キャラメリゼ。ホイップクリームとサツマイモクリームをたっぷりと絞り仕上げています。



紅茶シュークリーム

「紅茶シュークリーム」は、サクサクのシュークリームに、アールグレイ風味のカスタードクリームを詰めた一品。紅葉をイメージしたチョコレートをトッピング。落ち葉の下に焼きりんごのパート・ド・フリュイが隠れているというお楽しみも。



和栗のモンブラン

そのほか、「栗とカシスのミルフィーユ」「和栗のモンブラン」も。



フランス産マロンムースとルビーポルトのタルト



松崎煎餅『ぬれおかき』とイベリコ豚の生ハム 北海道産マスカルポーネチーズ

セイボリーには、「松崎煎餅『ぬれおかき』とイベリコ豚の生ハム 北海道産マスカルポーネチーズ」、「サツマイモのケークサレ 東京伊豆大島産のほししお」「フランス産マロンムースとルビーポルトのタルト」を。

期間中は、スイーツのみの「Autumn in Ginza Sweet Afternoon Tea」(平日のみ)、スイーツとセイボリーの「Autumn in Ginza Afternoon Tea」の二種類が用意されています。



期間は、2022年9月1日~30日と、11月1日~30日。秋の銀座デートに、お煎餅とアフタヌーンティーの意外な組み合わせを楽しんでみてはいかがでしょうか?





<Autumn in Ginza Afternoon Tea 概要>

提供価格:Autumn in Ginza Afternoon Tea 4,950円

Autumn in Ginza Sweet Afternoon Tea ※平日の予約のみ 3,300円

提供期間:9月1日(木)~ 9月30日(金)、 11月1日(火)~ 11月30日(水)

施設名:NAMIKI667

提供時間:12:00~17:00(L.O.16:00)

※価格はすべて税込