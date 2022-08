ヒップホップユニットのCreepy Nuts(R-指定、DJ松永)が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に再登場している。

Creepy Nuts(左からR-指定、DJ松永)

アーティストの一発撮りパフォーマンスを切り取った動画で人気を集める『THE FIRST TAKE』。音楽ジャンルのYouTubeチャンネルでは最速で登録者数600万人超えを達成した。

第235回は、2,000万回再生を超え話題となった「かつて天才だった俺たちへ」、R-指定のラップスキルが際立つ「生業」、そして『THE FIRST TAKE』初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE」に続いて、Creepy Nutsが再び『THE FIRST TAKE』に登場する。

今回は、リリースから半年経ったタイミングでTikTokを発端に火が付き、ロングヒットが続いている「のびしろ」を披露する。

■Creepy Nutsコメント

R-指定:俺も松永さんも年齢が一個違いなので、お互いが30歳という節目を迎えたときの気持ちを曲にしようと思いました。最初はDJ TATSUTA feat. RHYMESTERの「Trust Over 30」を出発点にして作ったんですけど、全然俺らと関係ない人でも、共感できるような楽曲になったのかなって思います。

DJ松永:歌詞は完全にRさんの個人の話を書いているけど、でも、それがいろんな人に刺さる瞬間は嬉しいですね。ライブに来たり、ストリーミングで聴くなど各々の方法でCreepy Nutsを楽しんでほしいなと思います。