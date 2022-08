絵津鼓「モアザンワーズ」のドラマ化が決定。「モアザンワーズ/More Than Words」のタイトルで、9月16日よりAmazon Prime Videoにて本編10話が一挙独占配信される。

「モアザンワーズ」はやや短気な女子高生の美枝子、友人の男子高校生・槙雄、2人のバイト先の先輩男子・永慈が織りなす青春群像劇。ある日永慈が槙雄のことを意識していると打ち明けたことから、その関係性が変わり始める。絵津鼓のデビュー単行本「IN THE APARTMENT」の前日譚にあたるエピソードで、単行本は「モアザンワーズ」が幻冬舎コミックス、「IN THE APARTMENT」が大洋図書よりそれぞれ刊行されている。ドラマでは「モアザンワーズ」と「IN THE APARTMENT」、2つの原作を織り交ぜながら描写。「IN THE APARTMENT」で槙雄と再会する幼なじみ・朝人もドラマに登場し、4人それぞれの友情がやがて愛情へと変わる日々が、繊細に描かれる。

併せてキービジュアル、キャストが解禁に。キービジュアルには、祈るような表情の美枝子を中心に、槙雄、永慈、朝人が触れ合う姿が描かれた。また美枝子役として「腐女子、うっかりゲイに告る。」の藤野涼子、槙雄役として「うみべの女の子」の青木柚、永慈役として「花嫁未満エスケープ」の中川大輔が出演。朝人役をお笑いコンビ・EXITの兼近大樹が演じる。なお兼近の連続ドラマへの本格出演は、この「モアザンワーズ/More Than Words」が初となる。

スタッフ情報も発表され、監督は今回連続ドラマ初監督となる小説家・橋爪駿輝が務める。脚本は「ラストフレンズ」の浅野妙子が担当。原作者の絵津鼓をはじめ、キャストの藤野、青木、中川、兼近、橋爪監督からはコメントが寄せられた。

絵津鼓(原作者)コメント

まさか作品発表から何年も経って、ドラマ化のお話を頂戴するとは夢にも思いませんでした。企画が進みやりとりをする中で、いかに愛情を持って作ろうとしているかを伝えてくださり、信頼してお任せすることができました。素晴らしいキャストの皆さま、監督はじめスタッフの皆さまによって再構築された、若い彼らの等身大のさまを、友人の話のように思っていただけたら幸いです。

橋爪駿輝監督コメント

思い返したくもない後悔。二度と経験したくない痛み。けど、過ぎ去ってしまえば、案外そういう時間こそかけがえなかったりする。青春という言葉で呼べたら、救いになる。生きている「いま」に繋がる。美枝子、槙雄、永慈、朝人。四人が過ごした大切な日々を、みんなで大切に紡ぎました。だから何度でも観て欲しいです。そしてこの作品が、観て頂けるあなたにとってすこしでも救いになっていますように。

藤野涼子(美枝子役)コメント

やっと、モアザンワーズをお届け出来る!という嬉しい気持ちです。皆様がどんなことを感じるのだろうかと、ドキドキしています。今の若者のリアルを感じて頂けると思います。

美枝子・マッキー・永ちゃんの関係性の変化にご注目ください。実際の撮影でも、役の気持ち、自分達の気持ちがリンクしていました。今作のほとんどはワンシーンワンカットで表現され、お芝居でも一瞬の気も抜けませんでした。全身全霊で挑んだ役を皆様に見て頂けるのを楽しみにしています。スタッフ、出演者が精一杯頑張ってつくりあげました。

青木柚(槙雄役)コメント

槙雄として過ごした日々は、色々な形の優しさが溢れて絡まって刺さって、まさに言葉では表せない瞬間の連続でした。撮影が終わった今でも、その人がその人であるという事を尊重する作品、マッキーという存在に出逢えた事の幸せを噛み締めています。全10話のドラマの中で、最初から最後までたっぷり槙雄を演じられたのも、贅沢な時間でした。彼らだけの特別な関係性とありふれた生活の行く末を、見守っていただけたら嬉しいです。

中川大輔(永慈役)コメント

1ヶ月間、京都で撮影に挑んだこの作品をお知らせすることができて嬉しいです。同性愛などのテーマに翻弄されながらも一生懸命に向き合って生きている登場人物達の姿が、この作品の魅力だと思います。その姿に共感して頂けたら嬉しいです。原作では絵津鼓さんの優しい絵と軽やかな関西弁でお話が進んで行くのが魅力でした。ドラマではその原作の空気をベースにしながらもより登場人物が感情を剥き出しにしていたり、即興で掛け合いをするシーンでは素の自分が出てしまったり、そんな人間味が溢れているのがこのドラマの魅力だと思います。自分の中でとても大切な作品になりました。1人でも多くの方に届いてほしいです。

兼近大樹(朝人役)コメント

演じました。人に降りかかる何かは、個人の捉え方で大きくも小さくもどんな形にもなる。いざ新境地へ。

ドラマ「モアザンワーズ/More Than Words」

2022年9月16日(金)本編10話一挙配信開始

原作:絵津鼓「モアザンワーズ」(幻冬舎コミックス)、「IN THE APARTMENT」(大洋図書)

出演:藤野涼子、青木柚、中川大輔、兼近大樹、ほか

監督:橋爪駿輝

脚本:浅野妙子

(c)2022 NJcreation, All Rights Reserved.