秋の収穫祭がテーマのスイーツビュッフェ!

ヒルトン名古屋(愛知県名古屋市)は2022年8月18日~11月3日、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3(スリースリー)」にて秋のスイーツビュッフェ「クロミ、シナモロール、ハローキティのオータムフェスティバル~ダークな森の収穫祭~」を開催。

開催するのは、サンリオとのコラボレーション企画。「クロミ」「シナモロール」「ハローキティ」の3キャラクターがダークな森の中で繰り広げる秋の収穫祭をテーマとしたスイーツビュッフェ。

期間中、栗やりんご、紫芋、かぼちゃなど、秋の味覚とキャラクターのかわいらしい魅力がミックスしたスイーツ27種類とセイボリー7種類が登場。



「クロミのダークフォレストケーキ」

「クロミのダークフォレストケーキ」は、「クロミ」から着想を得たケーキで真っ黒な頭巾とピンクのどくろの飾りがポイント。ドイツの伝統的なブラックフォレストケーキの上にキルシュを加えた甘いホワイトチョコレートムース、ホイップクリームやグリオットチェリーのオードヴィ漬けをふんだんにあしらっています。



「オータムシナモロール ケーキ」

「オータムシナモロール ケーキ」は、雲のように真っ白な「シナモロール」をイメージした米粉のロールケーキで、ふんわりとした耳に見立てた生クリームが特徴。中には紫芋クリームや渋皮のついた栗や栗の甘露煮などが入っています。



「ハローキティのリボンケーキ」

「ハローキティのリボンケーキ」は、「ハローキティ」のリボンと、モチーフのりんごに見立てたトッピングのいちごを赤ワインで煮た真っ赤なコンポートが特徴。



ダークな森

ライブステーションでは、シェフが目の前で飴細工の落ち葉をかたどるパフォーマンスが楽しめるダークな森も。 マロンチョコレートと紫色のマカロンで創られた「クレイジーきのこ」や、細かく砕いたアーモンド、ヘーゼルナッツ、土に見立てたピーカンナッツのプラリネの中より「プラリネ&ジャンドゥージャトリュフ」が楽しめます。

セイボリーには、「スープミルファンティ」や「チキンティッカマサラカレー」「ジーラライス」「黒オリーブとベーコンのペンネアラビアータ」「揚げ茄子とオレンジ、バジルのパンツァネッラ」「ジャーマンポテトサラダ」「ガーデンサラダ」などが登場。

<メニュー一例>

スイーツ

●クロミのダークフォレストケーキ

●オータムシナモロール ケーキ

●ハローキティのリボンケーキ

●クレイジーきのこ

●プラリネ&ジャンドゥージャトリュフ

●トンカ豆&チョコレートカヌレ

●クロミのオータムスープ

●パンプキンモンブラン

●ハローキティのりんご

●プラリネパリブレスト

●ほうじ茶のバスクチーズケーキ

●チョコレートオペラ

●無花果&オレンジカラメルのクグロフ

●グリーンティーティラミス

●マロンパイ

●紫芋のワッフル 紫芋アイス付き

●サフラン風味のアップルコンポ―ト

セイボリー

●スープミルファンティ

●チキンティッカマサラカレー

●黒オリーブとベーコンのペンネアラビアータ

●揚げ茄子とオレンジ、バジルのパンツァネッラ

●ジャーマンポテトサラダ

●ガーデンサラダ



アフタヌーンティー

また、2022年8月18日~11月4日にはアフタヌーンティー「クロミ、シナモロール、ハローキティのオータムフェスティバル~ダークな森の収穫祭~」も開催。スイーツ11種類、スコーン1種類、セイボリー2種類のほか、ドイツの高級紅茶ブランドロンネフェルト社の紅茶16種類をポットサービスが楽しめる内容となっています。

サンリオ好きなパートナーと訪れたらよろこんでもらえること間違いなしですね!

「クロミ、シナモロール、ハローキティのオータムフェスティバル~ダークな森の収穫祭~」概要

<会場>ヒルトン名古屋1F オールデイダイニング「インプレイス3-3」

<期間>2022年8月18日(木)~11 月3日(木・祝) ※木~日・祝

<時間>15:00~17:00(料理提供は16:30まで)

<料金>大人4,900円 ※税金・サービス料含む



(C) ’22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L632215