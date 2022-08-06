尾田栄一郎原作による映画「ONE PIECE FILM RED」より、Adoが歌唱キャストを務めるウタによる劇中歌「ウタカタララバイ」のMVが公開された。

本日8月6日に公開初日を迎えた「ONE PIECE FILM RED」。ウタのMV第4弾となる「ウタカタララバイ」は新進気鋭の音楽ユニット・FAKE TYPE.が楽曲提供しており、MVは映像ディレクターのヲタきちが制作を手がけている。なお「世界のつづき」「Tot Musica」「風のゆくえ」のMVも随時公開予定だ。

映画「ONE PIECE FILM RED」

公開中

スタッフ

原作・総合プロデューサー：尾田栄一郎（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：谷口悟朗

脚本：黒岩勉

音楽：中田ヤスタカ

キャラクターデザイン・総作画監督：佐藤雅将

美術監督・美術設定：加藤浩

色彩設計：横山さよ子

CGディレクター：川崎健太郎

撮影監督：江間常高

製作担当：吉田智哉

キャスト

田中真弓、中井和哉、岡村明美、山口勝平、平田広明、大谷育江、山口由里子、矢尾一樹、チョー、宝亀克寿、名塚佳織、Ado、津田健次郎、池田秀一、山田裕貴、霜降り明星（粗品、せいや）、新津ちせ

(c)尾田栄一郎／2022「ワンピース」製作委員会