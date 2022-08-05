EXILEが現在開催中の全国ドームツアー「EXILE LIVE TOUR 2022 “POWER OF WISH”」のうち、8月11日と13日、14日に開催が予定されていた埼玉・ベルーナドーム公演の延期または中止が決定した。

これは今回のツアーに出演しているEXILE ATSUSHIの新型コロナウイルス感染を受けての決定。ATSUSHIは現在保健所と専門家の指示に従い、回復と復帰に向けて対応しているという。ベルーナドーム公演の振替公演の有無、チケット払い戻しの詳細については9月2日までにアナウンスされる。

EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH"（※終了分は割愛）

2022年8月11日（木・祝）埼玉県 ベルーナドーム（※延期または中止）

2022年8月13日（土）埼玉県 ベルーナドーム（※延期または中止）

2022年8月14日（日）埼玉県 ベルーナドーム（※延期または中止）

2022年8月19日（金）大阪府 京セラドーム大阪

2022年8月20日（土）大阪府 京セラドーム大阪

2022年8月21日（日）大阪府 京セラドーム大阪

2022年8月27日（土）福岡県 福岡PayPayドーム

2022年8月28日（日）福岡県 福岡PayPayドーム

2022年9月3日（土）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ

2022年9月4日（日）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ