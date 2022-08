元AKB48の小嶋陽菜が6日、アーティストのSKY-HIがナビゲーターを務めるJ-WAVE『DIVE TO THE NEW WORLD』(毎週土曜 23:00〜23:54)にゲスト出演する。

マネジメント/レーベルの会社「BMSG」代表取締役CEOのSKY-HIと、ライフスタイルブランド「Her lip to」の企画、運営をおこなう株式会社heart relationの創業者で代表取締役CCOの小嶋は、ともに2005年にデビューし、会社設立も2020年と同じだったことで意気投合。お互いに経営者ならではの経営トークに花を咲かせた。

対談のなかで、SKY-HIは小嶋の経営方針を参考にしていると語り、社員との接し方、社員同士のコミュニティの作り方、モチベーションの上げ方など経営にまつわるトークを展開。さらに、7月30日に「Her lip to」初の直営店「House of Herme」をオープンした小嶋が、デジタル時代に実店舗を持つ意味なども語った。