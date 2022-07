本記事では、「哀愁漂う(あいしゅうただよう)」の意味を解説します。また、「哀愁漂う〇〇」などの表現や「哀愁」とほかの言葉を組み合わせた日本語も紹介します。

加えて「哀愁漂う」の類語や使い方を解説。さらに英語表現も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

ここでは、「哀愁漂う」の意味を解説します。また、「哀愁漂う〇〇」のような表現方法についても紹介します。

「哀愁漂う」は「哀愁」と「漂う」を組み合わせた言葉です。それぞれの意味を見てみましょう。

■哀愁(あいしゅう)の意味

なんとなく寂しく、もの悲しい気持ち。ペーソス

■漂う(ただよう)の意味

ある気配や雰囲気が周辺になんとなく感じられる、満ちている様子。

「哀愁」と「漂う」が組み合わさることで、「寂しく、もの悲しさに満ちている雰囲気」や「なんとなくもの悲しさが感じられる」という意味の言葉になりました。

また「哀愁が漂う」のように、「哀愁」と「漂う」の間に「が」という格助詞を付けて表現することもあります。意味は「哀愁漂う」と同じです。

「哀愁漂う」の後に、ほかの言葉を組み合わせた表現があります。

「哀愁漂う人」「哀愁漂う女性」のように、ふとした瞬間に悲しい表情を浮かべたりうつむきがちだったりと、なぜか寂しそうな様子の人に対して使えます。「哀愁漂う背中」「哀愁漂う後ろ姿」は、ある人の背中から寂しさやもの悲しさが感じられるときに使用します。この「人」や「背中」は、「哀愁漂う」とともによく使われるので覚えておきましょう。

また「哀愁漂う曲」のように、人物以外にも使えます。

「哀愁漂う」や「哀愁が漂う」の使い方をご紹介します。次の例文を参考にしてください。

「哀愁」はほかの言葉と組み合わせて使うことも可能です。「哀愁漂う」と併せて覚えておきましょう。

「寂しくもの悲しさが感じられること」という意味です。

「寂しくもの悲しい性質・傾向を含んでいる」という意味です。

「寂しくもの悲しい心境になる」や「もの悲しい状態に入りきる」という意味です。

ここでは、「哀愁漂う」の類語・言い換えを紹介します。

「ペーソス」は、日本語の「哀愁」や「悲哀」と同じ意味を持つ英単語「pathos」のカタカナ語です。対義語は「ユーモア」。ギリシア語で「パトス」ともいいます。

「哀愁漂う」の類語・言い換えとして使うときは、「ペーソスが漂う」や「ペーソスを感じる」という表現で使用しましょう。

「悲しげな」は、心が痛んで泣きそうな様子という意味です。

「もの悲しい」は、なんとなく悲しいという意味です。

詩・歌・音楽などにもの悲しい調子が含まれているときに使います。悲しい調べのことです。

「melancholy」は「憂鬱」「哀愁」「もの悲しさ」を表す名詞、形容詞です。また、類語で紹介した「pathos(ペーソス)」でも表現できるでしょう。

Her melancholy melodies and beautiful voice echoed through the hall.

(彼女の哀愁漂うメロディーと美しい歌声が会場に響き渡りました)

His melancholy back is heartbreaking.

(彼の哀愁漂う背中に心を揺さぶられる)

There are many melancholy songs from the Showa era.

(昭和時代には哀愁漂う曲が多い)

The area is attractive for its melancholy landscape and I often visit for a walk.

(哀愁漂う風景が魅力的で、散歩がてらよく訪れています)

I feel pathos from her pictures.

(彼女の絵画には哀愁が漂っている)