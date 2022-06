「せっかく頑張ったのに苦労が水の泡だ」など、ビジネスや日常会話の中で「水の泡」という表現が使われることがあります。この記事では、「水の泡」の詳しい意味や由来、使い方や、類語、対義語などを紹介します。

「水の泡」とは「水面に浮かぶ泡」という意味もありますが、それが転じて「儚(はかな)くて消えやすいもの」「これまでの努力や苦労がすべて無駄になること」を表す言葉です。コツコツと積み重ねてきた頑張りが無になってしまうことを、泡のように消えてしまう様子に例えています 。

「水の泡」という言葉の由来は、江戸時代に平賀源内が書いた「根無草(根南志具佐/ねなしぐさ)」という談義本といわれています。その中に登場する「忰を守り立て人となし、父の名字をつがせんと思ひし事も水の泡」というフレーズが、「水の泡」の由来になったと考えられています。

「水の泡」はさまざまなシーンで使える言い回しですので、使い方を覚えておくと役立ちます。そこで、「水の泡」の具体的な使用例を紹介します。

「水の泡」はせっかくの頑張りや努力が無駄になってしまうことを指しますので、あまりいい意味では使われません。仕事や勉強、スポーツなどでの頑張りが報われず、がっかりしてしまうような状況で使われることが多いです。

このように、努力した結果が思うようにならなかった状況や、水の泡とならないよう励ますような状況で、「水の泡」に断定の助動詞「だ」を組み合わせてよく使われます。

このように「水の泡」は、動作・状態などの結果を表す助詞「と」と、動詞「なる」を組み合わせて、物事の結末の説明に使われることが多いです。

「水の泡」には似た意味を持つ言葉がいくつかあります。状況に合わせて言い換えられるように覚えておきましょう。

「水泡に帰する」は、せっかくの努力が無駄になることの例えです。以下のように、「水の泡」と同じ意味で使える言葉です。

「棒に振る」とは、これまで積み重ねてきた努力や苦労で得た成果を無駄にすることです。以下は例文です。

「元も子もない」の意味は、「すべてを失って何もない」です。「元金も利息もない」が由来になっています。

「頓挫」とは、「計画や事業などが途中で行き詰まり、遂行できなくなること」です。「勢いが急に弱まること」「文章や演説などで調子が急に変化すること」という意味もあります。

ビジネスや日常生活の中では、「水の泡」とはならずに成功を収めることもあります。そこで、「水の泡」の対義語として使える表現を見ていきましょう。

「功を奏する」とは、「効果を現す」「成功する」という意味がある言葉です。努力が無駄になってしまうという意味がある「水の泡」とは逆の意味がありますので、対義語として覚えておきましょう。

「実を結ぶ」には「努力の結果が現れて成功する」という意味があります。こちらも努力がふいになってしまう「水の泡」とは逆の意味です。

日常会話やビジネスで英語を使う機会があるなら、「水の泡」の英語表現も押さえておきましょう。

「one's efforts go for nothing」とは、「努力が無になる」という意味がある英語表現です。

All his efforts went for nothing.

(せっかくの彼の努力も水の泡になってしまった)