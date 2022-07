車田正美「聖闘士星矢」の実写ハリウッド映画版「Knights of the Zodiac(聖闘士星矢)」のメイキング映像が公開された。

これはアメリカで開催された「サンディエゴ・コミコン」にて7月23日に解禁されたもの。映像には鍛え上げられた肉体でアクション練習を行う星矢役の新田真剣佑の姿やワイヤーアクションシーン、キャスト陣の談笑する姿などが「ペガサス幻想」とともに収められた。新田からはコメントも到着している。映画は2023年に全世界で公開予定。

新田真剣佑(星矢役)コメント

みなさんこんにちは、真剣佑です。

僕は、新作映画「Knights of the Zodiac」でセイヤ役を演じています。

今、南アフリカのケープタウンで撮影中のため、コミコンに参加できなくて残念です。

「Knights of the Zodiac」は素晴らしいキャストと監督、そして最高のスタントコーディネーターであるアンディ・チャン アクション監督のディレクションのもと、ものすごいアクションシーン満載のとても楽しめる映画になっていると思います。

マディソン(・アイズマン)、ディエゴ(・ティノコ)、トメック(・バギンスキー)監督、アンディ・チャン(アクション監督)、マットとジョシュ(脚本家)、そしてこの企画を実現させたプロデューサーの池澤さんとともに、楽しい時間をお過ごしください。

映画をみんなに見てもらえるのをとても楽しみにしていますし、その前に、まずは今日はこのコミコンでのパネルを楽しんでくださいね。次はぜひみなさんと直接お会いしたいです。

それではまたね!