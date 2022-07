楽天ペイメントと楽天Edyは7月21日、eStreamが展開するキャッシュレスフィギュアブランド「きゃらぺいっ!」より、サンリオのキャラクターがデザインされた「楽天Edyキーホルダー」を10月から発売することを発表した。

「きゃらぺいっ!」とは、ミニフィギュアにコイン型Edyをセットして利用できる、Edy機能付きキーホルダータイプのキャッシュレスフィギュアシリーズ。

今回、その第1弾として、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」のフィギュアが登場。10月より、「楽天市場」に出店している「楽天Edyオフィシャルショップ」「eStream Store」などで販売される。価格は3,460円。

(C) 2022 SANRIO CO., LTD.

(C) '22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L632482