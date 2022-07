映画『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』(8月19日公開)より、ソニックとナックルズの初対決シーンの本編映像が21日、公開された。

ソニックの吹き替えと務める中川大志

平穏な日々を過ごしていたソニック(吹替:中川大志)のもとに、前作でソニックに敗れてキノコの星へ飛ばされた宿敵ドクター・ロボトニック(吹替:山寺宏一)が、憎きソニックを今度こそやっつけるため、銀河系一キケンな戦士・ナックルズ(吹替:木村昴)を引き連れて地球へ舞い戻ってきた。

「お前には“技”がない。鍛え足りない!戦う価値もない!!」と、容赦ない攻撃を浴びせるナックルズに「一つ忘れてるぜ、”止められない”だ!」と全身から青の閃光をほとばしらせ、フルスピードで反撃するも…ソニックが放った渾身の一撃は軽々と受け止められてしまい、絶体絶命の窮地に追いやられる。果たして、史上最大のライバル・ナックルズの猛攻に追い詰められたソニックの運命や如何に。そして、銀河系一キケンな戦士・ナックルズがドクター・ロボトニックを手を組み、ソニックと闘う理由とは!?

中川、木村の互いに一歩も引かない熱演のぶつかりあいと、ソニックがまさかの敗北!? を喫する衝撃的な展開。大スクリーンで“最強同士”の戦いの先を目撃できる日が待ち遠しくなる映像となっている。

前作から引き続きソニックの声を務める中川大志は、久々にソニックを演じた収録を振り返り、「(前作は)自分がどこまでいけるか、ソニックになるためにすごく頑張ったし、楽しかった。今回は(キャラクターの)土台が出来上がっているからこそ、映画の中でもソニックが一作目よりも自由に、のびのびとやっているので、僕自身もソニックのキャラクターをもっと出して、色んなソニックを作れたら、とすごく意識しました。一作目より絶対進化しているソニックになっている自信があります!」と、力をこめてアピールしている。

(C)2022 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC.