「スペシャルサンクス」という言葉は、感謝の気持ちを表す言葉として時折使われる言葉です。映画のエンドロールやCDのクレジット、歌詞や歌のタイトルに使われることもあります。

しかし、どういう相手に対して「スペシャルサンクス」を使うのか、よく知らない人も多いでしょう。

この記事では、「スペシャルサンクス」の意味や由来、使う相手や英語表現などを紹介します。

言葉の使い方に自信がない人にとって役立つ内容ですので、ぜひご一読ください。

スペシャルサンクスとは、「特別な感謝」を意味します。映画のエンドロールやCDのクレジットなどに、出演者やスタッフ名の後に、「スペシャルサンクス」として、製作者が感謝を伝えたい人の名前が掲載されることがよくあります。

「スペシャルサンクス」の英語表記は、「special thanks」です。「special」の意味は「特別の」「格別の」で、「thanks」は「感謝する」という意味があります。

両者を組み合わせて「special thanks」となることで「特別な感謝」「心からの感謝」などの意味で使われます。

上記のように、「スペシャルサンクス」はお礼を伝えたいシーンで使われます。

「スペシャルサンクス」という表現はあまり多くの人に対しては使われません。ここでは、「スペシャルサンクス」を使うのにふさわしい相手はどのような人かについて見ていきましょう。

映画やCDなどの作品を制作する時に、協力してくれた人や団体に対して「スペシャルサンクス」という言葉が使われることがあります。

例えば映画でいう友情出演してくれた人は、「友情出演」「スペシャルサンクス」などとクレジット表記されることが多いです。

映画やCDなどの作品では、出演者や協力者などの直接関わりがある人でなくても、「スペシャルサンクス」と表記されることがあります。例えば作品にインスピレーションを与えてくれた映画監督や、オマージュの元となったアーティストなどです。

CDのクレジットには、ファンに対して「スペシャルサンクス」と表記することもあります。例えば「スペシャルサンクス ファンの皆様」「スペシャルサンクス いつも応援してくれるファンの皆様」などです。

「スペシャルサンクス」という言葉はよく知られていますので、歌のタイトルや歌詞に使われることも多いです。日本だけでも複数のアーティストが「スペシャルサンクス」を歌のタイトルに採用しています。

「スペシャルサンクス」という言葉が歌の歌詞やタイトル以外で使われる場所は限られていますので覚えておきましょう。ここでは、「スペシャルサンクス」が使われる場所を紹介します。

「スペシャルサンクス」が最もよく使われるのは、ドラマや映画のエンドロール、CDやDVDのクレジットなどです。

出演者やスタッフの名前が登場した後に、「スペシャルサンクス」「special thanks」などの表記で記載されます。

・Special thanks to my family.(家族への心からの感謝)

・I'd like to give special thanks to everyone.(皆様に心より感謝しております)