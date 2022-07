ステランティスジャパンは7月9日、ジープ「レネゲード」の限定車「Renegade Upland 4xe」を発売した。

限定車「Renegade Upland 4xe」を販売を開始

同モデルはレネゲードのプラグインハイブリッド車(PHEV)に設定する限定モデル。台数は200台だ。ジープ史上最高の燃費性能と伝統のオフロード性能を高次元で両立したPHEVになっているという。

澄んだ水色の海を彷彿とさせる専用のボディカラー

モーターのみで最長50kmの走行が可能。バッテリーの電気を使い切った後も、エンジンとモーターを併用するハイブリッド車として走行できるので、長距離ドライブも安心して楽しめる。

自然との共存を図る同モデルのコンセプトを新たな発想で表現している限定モデルには、リミテッド4xeをベースとし、サステナブルかつファッション性に優れた数々の特別装備を採用している。

シートには海洋廃棄物からリサイクルされたSEAQUALの専用糸を用いたエコファブリックシートを採用。マリンスポーツを想起させる専用の装飾やJeepロゴの刺繍により、デザイン性の高いシート(運転席6ウェイ/助手席4ウェイマニュアル調整機構)となっている。

ボディカラーには澄んだ水面をイメージさせる専用色「アズーマッターメタリック」を採用。ルーフはブラック仕上げとなり、エンジンフードにはUpland専用のデカールがあしらわれている。同デカール上ならびに前席ドアのRenegadeバッジの下部には、「THERE IS ONLY ONE EARTH」と記されたデカールが貼付される。

さらにブロンズのアクセントを用いた専用フロントグリルや、グロスブラック仕上げの17インチアルミホイールならびにドアミラーにより、ボディカラーとのコントラストが際立った、精悍なエクステリアに仕上げている。

同モデルの購入者には、オレゴン州ポートランドのライフスタイルアウトドアブランド「POLeR」とのコラボレーションにより実現した、サステナブルなキャンプチェア(2脚)とソフトマルチコンテナが購入特典として贈られる。

そのほか、クーラーボックスとしても利用できるソフトマルチコンテナやヒーテッドステアリングホイール、オーディオナビゲーションシステム「Uconnect」、アダプティブクルーズコントロールなどの快適装備や、LaneSense車線逸脱警報プラス、ParkSenseリアパークアシストなど、運転支援機能も充実している。メーカー希望小売価格は568万円。