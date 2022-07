堂島孝平が1人で全国を回るツアー「Fitting journey」が、9月より実施されることが決定した。

堂島が秋の恒例行事としてきたソロツアーが全国規模で開催されるのは、2019年の「秋昧」ツアー以来、約3年ぶり。9月4日の新潟・ジョイアミーア公演を皮切りに、11月26日の北海道・PLANT Sapporo公演まで全9公演が行われる。

開催決定に際し、堂島は「およそ3年ぶりに各地へ行けるのでとても嬉しいです。訪れる街で歌いながら、演奏しながら、“ぴったり”くる時間を作りたいです。お会いできるのを楽しみにしています!」とコメントした。

堂島孝平 × SOLO TOUR 2022 「Fitting journey」

2022年9月4日(日)新潟県 ジョイアミーア

2022年9月23日(金)宮城県 darwin

2022年9月30日(金)広島県 SIX ONE Live STAR

2022年10月1日(土)福岡県 border -live music & drinks-

2022年10月8日(土)岡山県 城下公会堂

2022年11月2日(水)愛知県 ell.FITS ALL

2022年11月11日(金)東京都 浅草花劇場

2022年11月23日(水)京都府 磔磔

2022年11月26日(土)北海道 PLANT Sapporo