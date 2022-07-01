天那光汰、梅津葉子原作によるTVアニメ「金装のヴェルメイユ～崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む～」第1話「崖っぷち魔術師と封印されし厄災」の場面カットが到着した。

7月5日よりAT-X、TOKYO MX、BS11、サンテレビで順次放送される同作。第1話では偉大な魔法使いを目指してオルティギア魔法学院に通う少年・アルトが、使い魔と契約できず留年の危機に陥る。彼は偶然見つけた召喚魔術の本で初めて召喚に成功、現れたのは封印されし悪魔のお姉さん・ヴェルメイだった。使い魔になったヴェルメイと学院に通うことになったアルトだが、ひょんなことから激怒した幼なじみのリリアと使い魔同士を決闘させることになってしまい……。場面カットにはヴェルメイユに密着されて照れた様子のアルトや、不機嫌そうなリリアの姿が描かれている。

TVアニメ「金装のヴェルメイユ～崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む～」

放送情報

AT-X：2022年7月5日（火）より毎週火曜日22:30～ ※リピート放送：毎週木曜日10:30～ / 毎週月曜日16:30～

TOKYO MX：2022年7月5日（火）より毎週火曜日23:00～

BS11：2022年7月5日（火）より毎週火曜日24:00～

サンテレビ：2022年7月6日（水）より毎週水曜日24:00～

スタッフ

原作：天那光汰・梅津葉子（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督：直谷たかし

シリーズ構成：高橋龍也

副監督：浅見松雄

キャラクターデザイン：立石聖

サブキャラクター・プロップデザイン：冨樫彩菜

総作画監督：立石聖 / 小林利充 / 小美戸幸代 / 青野厚司

CGディレクター：池田裕行

色彩設計：長澤諒司

美術監督：松宮正純

撮影監督：久野充博

編集：梅津朋美

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：伊藤賢、黒田賢一

音楽制作：ポニーキャニオン アップドリーム

音楽プロデューサー:澤畠康二、山田公平

アニメーション制作：Staple Entertainment

キャスト

アルト・ゴールドフィルド：広瀬裕也

ヴェルメイ：内田真礼

リリア・クーデルフェイト：倉持若菜

マルクス・パールストン：岡野友佑

シャロル・イリデッセンス：石原夏織

フランソワ：中村桜

エレナ・キンバーライト：花澤香菜

シンオウジ・リューガ：興津和幸

ジェシカ・シュバルツ：杉山里穂

クリス・ウェストランド：天海由梨奈

オブシディアン：子安武人

※高橋龍也の高ははしご高が正式表記。

(c)天那光汰・梅津葉子／SQUARE ENIX・「金装のヴェルメイユ」製作委員会