「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の初となるディビジョン別ライブの開催が決定した。
これは本日6月25日にABEMAで配信された「ヒプノシスマイク NO TICKET LIVE 3時間生放送！ CROSS A LINE SP!!」で発表されたもの。ディビジョン別ライブは「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE 《CONNECT THE LINE》」と題され、全国各地で開催される。
ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”は、9月3日と4日に東京・片柳アリーナ、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”は10月1日と2日に大阪・大阪国際会議場（グランキューブ大阪）、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”は11月12日と13日に東京・片柳アリーナ、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”は11月26日と27日に愛知・名古屋国際会議場（センチュリーホール）、イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”は12月24日と25日に群馬・Gメッセ群馬、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”は来年2023年1月21日と22日に同じくGメッセ群馬にて開催される。
さらに公演の各回にはディビジョンにゆかりのあるアーティストが日替わりで出演。ヨコハマ・ディビジョン公演にICE BAHNとサイプレス上野とロベルト吉野、オオサカ・ディビジョン公演にCreepy NutsとSHINGO★西成、シンジュク・ディビジョン公演にSANABAGUN.とZeebra、ナゴヤ・ディビジョン公演にnobodyknows+とMOROHA、イケブクロ・ディビジョン公演にNONA REEVESと餓鬼レンジャー、シブヤ・ディビジョン公演にDiosとKREVAがゲストとして登場する。
公演は全国の映画館でのライブビューイングおよびABEMA PPVONLINE LIVEでの生配信も実施。「ヒプノシスマイク」の公式ファンクラブ・HYPSTERでは6月27日にチケットの先行抽選販売が開始される。そのほかライブを盛り上げるグッズの販売も明らかになった。
さらに5周年記念企画「Hypnosis Microphone 5th Anniversary Archive Festival」も実施。「ヒプノシスマイク」が5周年を迎える9月2日に、「ヒプノシスマイク」公式YouTubeチャンネルで配信される。企画ではこれまでリリースされた楽曲のミュージックビデオやキャスト陣によるメモリアルなライブの一部を、総計5時間にわたってお届け。「ヒプノシスマイク」の5年間の歩みを一挙に振り返ろう。
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE 《CONNECT THE LINE》」
ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE ≪CONNECT THE LINE≫ to MAD TRIGGER CREW
日時:2022年9月3日（土）開場 / 開演 18:00 / 19:00、4日（日）開場 / 開演 15:30 / 16:30
会場:東京都 片柳アリーナ
ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE ≪CONNECT THE LINE≫ to どついたれ本舗
日時:2022年10月1日（土）開場 / 開演 18:00 / 19:00、2日（日）開場 / 開演 15:30 / 16:30
場所:大阪府 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE ≪CONNECT THE LINE≫ to 麻天狼
日時:2022年11月12日（土）開場 / 開演 18:00 / 19:00、13日（日）開場 / 開演 15:30 / 16:30
場所:東京都 片柳アリーナ
ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE ≪CONNECT THE LINE≫ to Bad Ass Temple
日時:2022年11月26日（土）開場 / 開演 18:00 / 19:00、27日（日）開場 / 開演 15:30 / 16:30
場所:愛知県 名古屋国際会議場（センチュリーホール）
ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE ≪CONNECT THE LINE≫ to Buster Bros!!!
日時:2022年12月24日（土）開場 / 開演 18:00 / 19:00、25日（日）開場 / 開演 15:30 / 16:30
場所:群馬県 Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）
ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE ≪CONNECT THE LINE≫ to Fling Posse
日時:2023年1月21日（土）開場 / 開演 18:00 / 19:00、1月22日（日）開場 / 開演 15:30 / 16:30
場所:群馬県 Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）