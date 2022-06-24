舞台「文豪ストレイドッグス STORM BRINGER」が、本日6月24日に東京・日本青年館ホールで開幕した。

舞台「文豪ストレイドッグス」のシリーズ第7弾で、朝霧カフカによる小説を原作にした今回の舞台。2021年10月に上演された前作「太宰、中也、十五歳」から1年後、ポートマフィアに加入した中原中也が、欧州の人造知能捜査官・アダム・フランケンシュタインと手を組んで、中也の前に現れた“暗殺王”ポール・ヴェルレエヌの計画を阻止するべく奮闘するさまが描かれる。

舞台では中原中也役として植田圭輔、ポール・ヴェルレエヌ役として佐々木喜英、アダム・フランケンシュタインとして磯野大、白瀬役として伊崎龍次郎、広津柳浪役として加藤ひろたか、太宰治役として田淵累生、森鴎外役として根本正勝、N役として久保田悠来らが出演。脚本・演出は中屋敷法仁が務める。また声の出演で、蘭堂役の細貝圭、芥川龍之介役の橋本祥平が参加している。

東京公演は6月27日まで。7月2日、3日は大阪・東大阪市文化創造館 Dream House 大ホールで上演される。なお舞台の一部公演はStreaming+によるライブ配信を実施。詳細は公式サイトで確認しよう。

舞台「文豪ストレイドッグス STORM BRINGER」

日程：2022年6月24日（金）～6月27日（月）

会場：東京都 日本青年館ホール



日程：2022年7月2日（土）～7月3日（日）

会場：大阪府 東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール

スタッフ

原作：角川ビーンズ文庫「文豪ストレイドッグス STORM BRINGER」

脚本・演出：中屋敷法仁

協力：朝霧カフカ・春河35

キャスト

中原中也 役：植田圭輔

ポール・ヴェルレエヌ 役：佐々木喜英

アダム・フランケンシュタイン 役：磯野大

白瀬 役：伊崎龍次郎

広津柳浪 役：加藤ひろたか

太宰治 役：田淵累生

森鴎外 役：根本正勝

N 役：久保田悠来

岡村 樹／黒須育海／山中啓伍／小林らら／美守桃／よし乃

声の出演

蘭堂役：細貝圭

芥川龍之介役：橋本祥平

(c)舞台「文豪ストレイドッグス STORM BRINGER」製作委員会