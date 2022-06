枢やなの画集「枢やな画集 黒執事4」の表紙イラストが公開された。

7月27日に刊行される「枢やな画集 黒執事4」。画集には原作の「青の教団編」「青の追憶編」、アニメ「黒執事 Book of Murder」や映画「黒執事 Book of the Atlantic」、「ミュージカル黒執事」のイラストを中心に、ゲームのトリビュートや描き下ろしイラストを含む150点以上が収録されている。ゴールドのリボンで綴じられた豪華な装丁も必見だ。