ファミリーマートは、ポケモンが提供する1,200万ダウンロード突破のNintendo Switch・スマートフォン(iOS/Android対応)で配信中のパズルゲーム「ようこそ! ポケモンカフェ ~まぜまぜパズル~」(略称:『ポケまぜ』)とのタイアップキャンペーンを、6月21日から7月18日まで、全国のファミリーマートで実施する。

ファミリーマートとポケモンがコラボ

コーヒーマシンのミルクで作る「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズから、「ポケまぜ」に登場するカフェスタッフの衣装を着たピカチュウがデザインされた、フラッペ初のパイナップルフレーバー「ピカチュウのパインフラッペ」を、6月21日より全国のファミリーマートにて発売する。ゴールデンパイナップルの果肉が入ったゴロゴロ食感と甘酸っぱく爽やかな味わいが特徴だという。

フラッペのために描き起こした3種類のオリジナルデザインが使用されており、第1弾として赤い衣装と青い衣装のピカチュウ、第2弾として緑の衣装のピカチュウをデザインした商品を順次発売する。

第1弾:6月21日AM10:00~ オリジナルPPコースター 全4種

第2弾:7月5日AM10:00~ カフェのメニューデザイン オリジナルメモ帳 全4種

また、対象商品を3個購入で、「ポケまぜ」オリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施する。キャンペーン期間は、6月21日午前10時から7月18日までで、景品がなくなり次第終了となる。第1弾は6月21日午前10時から「オリジナルPPコースター」全4種、第2弾は7月5日午前10時から「カフェのメニューデザイン オリジナルメモ帳」全4種を予定している。

期間中ファミマのアプリを提示して、対象商品を購入すると1品につきスタンプが1個たまるキャンペーンも実施する。たまったスタンプ数に応じて、好きなコースに応募すると抽選でオリジナルアイテムが合計40名様に当たるという。キャンペーン期間は6月21日から7月18日までで、応募期間は6月21日から7月22日まで。スタンプ5個コースでは「オリジナルランチバッグ」を30名に、スタンプ10個コースでは「オリジナル豆皿3枚セット」10名にプレゼントする。

さらに、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、ファミリーマート店舗で税込500円以上の会計で、ファミペイにスタンプが1個たまる。たまったスタンプ数に応じて8月5日から8月7日に札幌で開催されるリアルイベント「Pokémon GO Fest 2022 Sapporo」のチケットやJTBトラベルギフト8万円分が抽選で当たるキャンペーンに応募できるキャンペーンも実施。

スタンプ 10個コースは「JTBトラベルギフト8万円分」を1名に、スタンプ2個コース「Pokémon GO Fest 2022 Sapporo」のチケットを200名にプレゼント(8月6日または8月7日いずれかの午後の部開催分を選べる)。スタンプがたまれば、何回でも応募することができるとのこと。

※画像はイメージです。

(C) 2022 Pokémon. (C) 1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by Genius Sonority Inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの 登録商標です。 Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2022 Niantic, Inc. (C)2022 Pokémon. (C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。