スマートフォン向けアプリゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」に登場するガールズバンド・Morfonica（モルフォニカ）を題材とした新作アニメーションのタイトルが「BanG Dream! Morfonication」に決定。併せてティザービジュアル、放送情報が公開された。

これは昨日6月2日に実施された生配信番組「バンドリ！TV LIVE 2022」内で発表されたもの。アニメ「BanG Dream! Morfonication」の第1話・第2話が、7月28日、29日のそれぞれ23時より、TOKYO MXとYouTubeの公式チャンネル・バンドリちゃんねる☆で放送・配信されることが決定した。BS日テレでは、両日ともに24時に放送開始される。アニメではアプリゲームに引き続き、Morfonicaのメンバーである倉田ましろ役を進藤あまね、桐ヶ谷透子役を直田姫奈、広町七深役を西尾夕香、二葉つくし役をmika、八潮瑠唯役をAyasaが続投する。

加えて第1話・第2話のタイトル、あらすじ、先行カットも発表に。第1話「夏モニカ計画」では、夏のライブに意気込むメンバーたちの姿や、七深とつくしを巻き込んで計画を企む透子の様子が、第2話「Shining days」では、中学時代の同級生との再会でショックを受けるましろの力になろうと、新曲制作という名目で合宿を決行するほかのメンバーたちの姿などが描かれる。

さらにアニメ「BanG Dream! Morfonication」の挿入歌を収録した、Morfonicaの5thシングルのリリースが9月14日に決定。同シングルのカップリングには、桐ヶ谷透子のソロパートが印象的な「One step at a time」も収められる。またBlu-ray付きの生産限定盤には、特典としてオリジナルサウンドトラックCDが同梱される。

アニメ「BanG Dream! Morfonication」

放送情報

TOKYO MX：第1話 2022年7月28日（木）23:00～、第2話 7月29日（金）23:00～

BS日テレ：第1話 2022年7月28日（木）24:00～、第2話 7月29日（金） 23:00～

配信情報

YouTube「バンドリちゃんねる☆」で地上波と同時配信

スタッフ

原作：ブシロード

製作総指揮：木谷高明

ストーリー原案：中村航、Craft Egg

総監督：柿本広大

監督：梅津朋美（エディッツ）

脚本：小川ひとみ

キャラクター原案：Craft Egg

サブキャラクターデザイン：八森優香

音響監督：飯田里樹

音楽プロデューサー：上松範康（Elements Garden）、藤田淳平（Elements Garden）

アニメーション制作：サンジゲン

製作：BanG Dream! Project、ブシロード、TOKYO MX、グッドスマイルカンパニー、ホリプロインターナショナル、ウルトラスーパーピクチャーズ

キャスト

倉田ましろ：進藤あまね

桐ヶ谷透子：直田姫奈

広町七深：西尾夕香

二葉つくし：mika

八潮瑠唯：Ayasa

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