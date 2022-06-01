アニメーション制作プロダクション・ぴえろの公式YouTubeチャンネルがオープン。「ニルスのふしぎな旅」「魔法の天使 クリィミーマミ」「おそ松くん」「学校の怪談」といったアニメが期間限定で順次無料公開される。
ぴえろは、1979年に発足したアニメーション制作プロダクション。主な制作作品には、「NARUTO-ナルト-」「おそ松さん」「幽☆遊☆白書」「ヒカルの碁」「BLEACH」「みどりのマキバオー」などがある。studioぴえろ公式YouTubeチャンネルでは、本日6月1日に「TVアニメ『ヒカルの碁』放送開始20周年記念スペシャルPV」と「ニルスのふしぎな旅」第1話を配信。「魔法の天使 クリィミーマミ」は、6月3日よりOVA4作が4週連続で毎週金曜日19時にプレミア公開される。「おそ松くん」「学校の怪談」は、それぞれ名エピソードセレクションとして配信予定だ。なお配信作品は今後も続々と追加される。
「studioぴえろ」公式YouTubeチャンネル 配信アニメ
「ニルスのふしぎな旅」
初回配信日：2022年6月1日（水）18:30
※以降、毎週月・水曜日18:30に最新話を配信。
※配信期間中は第1話のみ常設、第2話以降は公開より2週間限定で配信。
「おそ松くん」名エピソードセレクション（全13話）
初回配信日：2022年6月3日（金）18:30
※以降、毎週金曜日18:30に最新話を配信。
※配信期間中は第1話のみ常設、第2話以降は公開より2週間限定で配信。
「学校の怪談」名エピソードセレクション（全3話）
初回配信日：2022年7月1日（金）18:30
※以降、毎週金曜日18:30に最新話を配信。
※各話公開より1カ月間限定で配信。
「魔法の天使 クリィミーマミ」OVA
「魔法の天使 クリィミーマミ 永遠のワンスモア」：2022年6月3日（金）19:00～
「魔法の天使 クリィミーマミ ラブリーセレナーデ」：2022年6月10日（金）19:00～
「魔法の天使 クリィミーマミ Long Good-Bye」：2022年6月17日（金）19:00～
「魔法の天使 クリィミーマミ カーテンコール」：2022年6月24日（金）19:00～
※4作品ともに各公開日より1週間限定で配信。